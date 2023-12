Minermix, differito il licenziamento collettivo. Pochi spiragli per il futuro

LECCE – Il licenziamento collettivo del personale di Minermix è stato differito di tre mesi. La decisione è stata presa al tavolo aperto sulla vertenza, presieduto dal presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico e produttivo e delle aree di crisi, Leo Caroli.

La proroga della cassa integrazione in deroga è stata collegata al rifinanziamento del fondo inserito nella Legge nazionale di bilancio: in questo modo i 51 lavoratori delle sedi di Galatina e Fasano potranno usufruire dell’ammortizzatore sociale fino al 26 marzo prossimo, data di scadenza dei dodici mesi previsti come tetto massimo.

Minermix è attiva da quasi 40 anni nella produzione e commercializzazione dei materiali da costruzione. La sua storia è legata, nel bene e nel male, a quella dell’ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia.

“Ringraziamo il presidente Leo Caroli per aver prontamente risposto alle sollecitazioni delle sigle sindacali ed aver convocato la task force regionale durante le festività – hanno commentato Giuseppe Maggiore e Luca Toma, rispettivamente segretari generali di Fillea Cgil di Brindisi e Lecce -. Ora non resta che sperare che il Parlamento completi i lavori di approvazione della Legge di Bilancio nei tempi previsti, in modo da consentire ai lavoratori la piena fruizione, fino a 12 mesi, della cassa integrazione. La speranza è che questi ulteriori tre mesi di sostegno al reddito, misura che nei fatti ha dimezzato le entrate dei lavoratori coinvolti, possano favorire una continuità aziendale”.

Per quanto riguarda il futuro l’orizzonte appare cupo come testimoniano le stesse parole di Maggiore e Toma: “Dal 27 marzo in poi il Salento rischia di perdere una realtà industriale importante. E tutto sta avvenendo quasi con rassegnazione, come se fosse un destino ineluttabile. Non è così. Questa vertenza simboleggia tutte le difficoltà che caratterizzano le politiche industriali nazionali e territoriali. Minermix, ma non solo lei, sconta l’azione dei governi, incapaci di trovare una soluzione adeguata alla crisi di Acciaierie d’Italia: l’incertezza sullo stabilimento tarantino si ripercuote infatti sui dipendenti diretti e sulle tante realtà dell’indotto. Se l’ex Ilva avesse una prospettiva diversa, sicuramente anche Minermix avrebbe un’appetibilità diversa. Nel Salento poi paghiamo l’incapacità delle istituzioni, che negli ultimi decenni non sono riuscite a creare condizioni di contesto utili ad attrarre investimenti, troppo impegnate forse ad inseguire e commentare i numeri sulle presenze turistiche per accorgersi del progressivo smantellamento del nostro patrimonio industriale”.

Da parte dei due sindacalisti, infine, una sferzata in relazione anche a presunte voci di manifestazioni di interesse per rilevare la realtà aziendale: “A noi non resta che constatare amaramente come la classe imprenditoriale locale, sempre pronta a lamentarsi per l’assenza di manodopera qualificata, non riesca a manifestare interesse concreto per Minermix, né sappia offrire occasioni di reimpiego per il suo personale altamente qualificato. Basti pensare che dei 59 lavoratori registrati al momento dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, solo 8 hanno raggiunto la pensione o sono riuscite a ricollocarsi. L’imprenditoria locale dovrebbe forse avviare una riflessione seria sulla propria capacità di investire capitali freschi a supporto dello sviluppo locale”.