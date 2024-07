Monteroni, potenziato l’Infopoint con fondi regionali: si punta sempre più al turismo

MONTERONI DI LECCE – “Con le sue eccellenze nel campo dell’imprenditoria e nel settore enogastronomico, con le sue bellezze storico-artistiche, la nostra Monteroni ha tutte le carte in regola per attrarre turismo e richiamare i viaggiatori alla scoperta del suo patrimonio”.

Mariolina Pizzuto, sindaca di Monteroni di Lecce punta alla conquista di un posto a pieno titolo nel panorama turistico salentino e ora può contare anche su un finanziamento di 25mila euro per il potenziamento dell’Infopoint, fondi ottenuti partecipando a un bando della Regione Puglia, Pugliapromozione. “Noi ci abbiamo creduto sempre – prosegue la sindaca –, tanto che il nostro Comune ha partecipato per la prima volta alla Bit di Milano nel 2022. Vicino alle spiagge di Porto Cesareo, la nostra cittadina è l’ideale per prenotare soggiorni all’insegna del relax e della tranquillità”.

Il piano è stato redatto da Stefano Cortese, progettista regionale, e le attività sono state affidate con determina alla Pro loco di Monteroni, che già oggi, 20 luglio, alle 19 partirà con la prima visita guidata. La partenza sarà dalla Chiesa della Madonna di San Fili per arrivare in piazza Candido, dove, nell’ambito della rassegna viviAMOnteroni, si potrà assistere al teatro in vernacolo a cura degli allievi dei Laboratori di Teatro sostenuti dal Comune.

Le attività, iniziate già il 15 giugno, si protrarranno fino al 30 ottobre e comprendono visite guidate e laboratori. L’Infopoint, che ha sede di fronte al Comune, in piazza Falconieri, sarà operativo per dieci ore al giorno dal giovedì alla domenica. Grazie al finanziamento regionale, sono stati assunti quattro addetti per il front office, due guide turistiche e un addetto alla comunicazione.

“L’Infopoint era già attivo da un po’ di tempo per volontà della nostra amministrazione comunale”, sottolinea l’assessora alla cultura, Ramona Visconti. “Grazie a questo finanziamento regionale, abbiamo avuto la possibilità di potenziarlo ulteriormente, coinvolgendo le competenze necessarie”.

