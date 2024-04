Un open day per presentare i nuovi trend dei matrimoni 2024

LECCE - La "Casa del fiorista" di Rizzo E. - azienda specializzata nelle forniture all'ingrosso di articoli per eventi e prodotti per allestimenti di locali commerciali, resort, masserie, sale ricevimenti e lidi balneari - organizza un open day per presentare la nuovissima "wedding collection 2024" e tutti i nuovi trend di interior design per attività commerciali.

L'evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica prossima, 21 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 20.00. Chi sarà interessato a partecipare, dovrà recarsi nella sede de "La casa del fiorista" a Lecce su Viale Giovanni Paolo II 87, proprio vicino all’uscita della tangenziale “Stadio”. Accesso riservato a possessori di partita Iva.

Presente a Lecce dal 1976, l'azienda effettua esclusivamente vendita b2b in Puglia nel mondo degli eventi, collaborando con diverse figure professionali. Tra queste: flower designer, wedding planner, architetti e produzioni cinematografiche.

È, inoltre, un punto di riferimento nella vendita all’ingrosso di forniture e accessori per fioristi. Del resto, nell’arco del tempo, l'impresa - a conduzione familiare - si è trasformata prima con le figlie del fondatore e poi integrando i nipoti. La propria offerta - attiva nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto - si è allargata a tutte le categorie commerciali.



Nell'azienda è possibile trovare un'ampia collezione di strutture in ferro per eventi, articoli decorativi, candele, fiori secchi ed artificiali nonché accessoristica per matrimoni.

