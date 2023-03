Cinque titoli conferiti dalla Regione ad altrettanti artigiani: 4 della provincia di Lecce

BARI – La Regione Puglia conferisce altri cinque titoli ad altrettanti aritigiani: quattro sono della provincia di Lecce. In totale sono a oggi dunque 69. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ai maestri: Rocco Frisullo, attività di fabbricazione di strumenti a percussione di Ruffano; Pietro Maraca, fotografo di Lecce; Sergio Martella, pasticcere di Tiggiano; Cosimo Pichierri, acconciatore per uomo e donna di Sava; Patrizio Siciliano, esperto nella fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco di Presicce-Acquarica.

Un riconoscimento nato con la legge regionale del 2018 sulla "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola" attraverso la quale l’ente ha voluto promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni di categoria del comparto dell'artigianato, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento. Tra gli obiettivi principali quello di incoraggiare il ricambio generazionale attraverso il trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l'innovazione tecnologica circa mesteri che rischiano di scomparire. I quattro salentini nello specifico sono Sergio Martellam titolare della pasticceria Chantilly di Tiggiano e responsabile dell’azienda "Martelpast snc di Martella Sergio & C.". La sua specialità è il pasticciotto al caffè leccese. Rocco Frisullo crea strumenti a percussione ed è proprietario de “La Bottega del tamburello di Frisullo Rocco”,. Da oltre 30 anni suona e produce tamburelli, simbolo della pizzica e della musica salentina. E’ stato menzionato in articoli su varie testate online italiane, ma anche in lingua inglese.

I suoi tamburelli sono stati scelti dagli stilisti Dolce&Gabbana per essere esposti nelle vetrine dei negozi del loro marchio. Rocco Frisullo è tra i fondatori dei “Tamburellisti di Torrepaduli”, gruppo musicale che dal 1990 ha rivalutato la pizzica. Patrizio Siciliano, inoltre, è titolare dell’impresa “Arte e artigianato di Siciliano Patrizio Antonio”. Ha preso in mano il mestiere della sua famiglia, quello che praticavano i suoi genitori e ancor prima i suoi nonni. La tradizione della lavorazione del giunco è tipica di Acquarica del Capo e Siciliano con ogni probabilità è il più giovane artigiano del settore del suo paese. Anche lui è finito su pubblicazioni nazionali e internazionali. Pietro Maraca, fotografo leccese, è da sempre impegnato nell'associazionismo, crede molto nella collaborazione tra colleghi, ama apprendere dalle altrui esperienze e trasmettere la conoscenza acquisita in 25 anni di attività. Nel suo curriculum vanta la realizzazione di un libro fotografico dal titolo “Salento – Terra di Luce”, la presenza in qualità di unico fotografo ufficiale al G8 tenutosi a Lecce nel 2009, la realizzazione di mostre fotografiche, come quella dal titolo “Corpi stravolti” patrocinata dal Comune di Lecce.

“L'artigianato – dichiara Delli Noci – riveste in Puglia un ruolo di primaria importanza. Questo riconoscimento in particolare intende dare merito e valore alla maestrìa, alla creatività e alla capacità di stare al passo coi tempi e di innovare dei nostri artigiani. Un patrimonio che la Regione Puglia intende non solo salvaguardare ma anche promuovere attraverso una serie di attività, che includono la partecipazione a fiere internazionali di grande rilievo e la nascita di nuove relazioni commerciali. I maestri a cui consegniamo questo riconoscimento hanno dedicato la loro vita al lavoro e sono stati capaci di tramandarlo perché non vada disperso. Tramandare alle giovani generazioni e innovare sono le parole chiave che ci permettono di guardare al futuro e di tutelare un settore in grande trasformazione. Anche per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno un aggiornamento della normativa regionale in materia di artigianato, in approvazione nel prossimo Consiglio regionale, che è frutto di un lavoro lungo e sinergico con le associazioni maggiormente rappresentative del settore, e che riteniamo indispensabile per intercettare e soddisfare le nuove esigenze”.