Collegamenti e servizi non adeguati, Natale con luci e ombre per il turismo salentino

LECCE - Le festività natalizie appena concluse hanno determinato un bilancio non pienamente soddisfacente per gli albergatori salentini. L'impressione è che, viste le potenzialità del territorio, si possa fare molto di più per alimentare il cosiddetto "turismo di qualità": una possibiltà lontana dalle proposte "mordi e fuggi", capace di creare opportunità di lavoro e di far crescere tutta la provincia di Lecce. Alla base dei problemi ci sono le note carenze infrastrutturali e la presenza non omogenea di strutture adeguate di hôtellerie. A quanto detto spesso si aggiungono i disagi organizzativi e l'incuria dell'ambiente, cose che LeccePrima aveva denunciato già molto tempo fa.

A livello europeo il potere d'acquisto della famiglia media si è abbassato e dunque anche l'economia di quel comparto ne ha risentito. Al contrario, il mercato del lusso non ha subito contrazioni, anzi è cresciuto. Una congiuntura attualmente non favorevole al Salento, così come raccontato a LeccePima da Giancarlo De Venuto, presidente di AssoHotel Lecce.

Quali sono i problemi

"Spesso le strutture presenti nella nostra provincia non riescono a rispondere del tutto alla domanda del mercato del lusso, a parte alcune mosche bianche diffuse in particolari aree del territorio, tra il versante ionico ed adriatico - afferma De Venuto -. Un effetto a catena derivante da molteplici cause: si parte dalla carenza di collegamenti adeguati per arrivare alla mancanza di proposte valide da parte delle pubbliche amministrazioni".

"Il turismo di Lecce, anche a Natale, è prevalentemente quello delle città d'arte. Qui giungono gruppi organizzati di visitatori, perlopiù anziani - Prosegue il responsabile di AssoHotel -. Quest'anno gli alberghi hanno lavorato bene nei 3-4 giorni in prossimità di Capodanno. Per il resto della pausa natalizia il flusso di turisti non è stato sufficiente rispetto alle potenzialità della città. La carenza di voli adeguati, che da ottobre in poi subiscono un calo drastico, fa sì che gli stranieri trovino difficoltà nell'arrivare fuori stagione. L'aeroporto di Brindisi è indubiamente svantaggiato rispetto a quello di Bari. Positivo il recente incontro voluto dall'Amministrazione Salvemini con i vertici di Aeroporti di Puglia, ma di fatto è stato solo preso del tempo. Assistiamo ad un baricentrismo che non agevola la crescita dello scalo brindisino: il paradosso è che si rischia di favorire la programmazione di tratte in uscita verso le mete più varie, piuttosto che quelle in entrata".

"Così facendo è difficile lavorare tutti i mesi dell'anno e trovare dipendenti stagionali. Anche per questo i nostri giovani preferiscono andare via. Ne consegue che i servizi turistici proposti ai visitatori non sono il massimo. Il comparto - e dunque anche il territorio - non possono crescere adeguatamente".

Contro il turismo part-time

Il responsabile leccese di AssoHotel rincara la dose sulle disuguaglianze tra il Salento ed altre aree della Puglia: "Per destagionalizzare si sarebbe potuto incentivare un turismo dei palacongressi, ma da noi non ce ne sono. A Bari forse se ne contano una decina. Altre zone sono meglio dotate in termini di hôtellerie: si pensi alla crescita importante dell'entroterra brindisino. Anche il Gargano, che come il Basso Salento non è facilmente raggiungibile, presenta delle strutture adeguate - conclude De Venuto -. Per questo Vieste è ormai da tempo la prima meta regionale scelta dai visitatori".

"Lu sule, lu mare, lu ientu" è una formula che ha portato fortuna al Salento, territorio che nel corso degli ultimi vent'anni è riuscito a promuovere bene il proprio brand. Complice del successo parziale è stata la presenza delle sue meravigliose coste: da Porto Cesareo a Otranto, passando per Gallipoli e così via. Nonostante l'ottima visibilità culturale assunta da Lecce e da altri centri della provincia, il mare è stato spesso considerato come l'asset principale dell'offerta turistica. Nel frattempo, però, non sono stati pianificati a dovere dei meccanismi utili per agevolare concretamente l'approdo continuativo dei visitatori in una terra geograficamente "lontana da tutto". La proposta attuale si concentra inevitabilmente nei mesi estivi a discapito di un comparto che necessita di maggiore stabilità, anche a Natale e possibilmente lungo tutto il resto dell'anno.