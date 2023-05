L'innovazione pugliese nella Silincon Valley: ci sono anche tre aziende salentine

LECCE – Si chiude tra poche ore l’avventura della delegazione pugliese a Smau San Francisco, terza tappa di un percorso organizzato in collaborazione con Ita (Italian Trade Agency). L’appuntamento si è svolto presso l’Italian Innovation e Culture Hub, nel cuore della Silincon Valley.

Della pattuglia, capitanata dall’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, hanno fatto parte dieci startup, tra cui tre aziende salentine: “Weave”, che valorizza il talento e il tempo delle persone con algoritmi di machine learning per allineare carriere dei singoli e obiettivi aziendali; “Audioboost” che, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale combinata con tecnologia di proprietà, trasforma i contenuti testuali in podcast e video; “HT Materials Science Italy” ideatrice di Maxwell, liquido refrigerante costituito da nanoparticelle stabilmente disperse che aumentano la capacità di scambio termico e l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di raffreddamento.

“Ci siamo lasciati ispirare da grandi realtà come Apple, 500 Global, Cisco, Microsoft – ha dichiarato Delli Noci -, ma abbiamo altresì avuto l’occasione di presentare sia le nostre eccellenze e tutto l’ecosistema dell’innovazione pugliese sia le opportunità che offre la Puglia a chi la sceglie per i propri investimenti, elementi che possono renderla un punto di riferimento dell’area del Mediterraneo”.

“È stato importante per noi – ha proseguito l’esponente di giunta - presentare il Fondo Equity Puglia, un intervento di ingegneria finanziaria che, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, intende dare alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati. L’opportunità di accedere a questo tipo di operazioni non rappresenta solo un vantaggio economico o finanziario per le imprese ma ha anche un’importante valenza strategica grazie all'esperienza che i nuovi investitori potranno portare in dote a sostegno di ogni compagine imprenditoriale”.

Presenti a San Francisco anche, Gianna Elisa Berlingerio, responsabile dello Sviluppo economico e la dirigente della sezione Ricerca e Relazioni internazionali, Silvia Visciano.

“La nostra presenza a Smau San Francisco – ha dichiarato Berlingerio – ha una doppia utilità: favorire gli incontri che le startup hanno fatto e stanno ancora facendo, e consentire a noi, come istituzione regionale, di incontrare grandi multinazionali come Apple, Microsoft, Hp e Pinterest in ottica di attrazione investimenti ma anche di attivazione di una serie di sinergie che, a livello globale, sono oramai indispensabili e necessarie per uno scambio di idee fra le realtà del nostro territorio e chi vive in contesti più ampi e sfidanti come quello degli Stati Uniti”.