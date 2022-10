Sostegno alle aree industriali: quasi 19 milioni di euro per la provincia di Lecce

LECCE - Un fondo di 36 milioni di euro per le aree industriali del Leccese e del Brindisino è stato attivato presso il ministero dello Sviluppo Economico (presieduto da Giancarlo Giorgetti).

“Si tratta - ha spiegato il senatore Roberto Marti, della Lega - di un sostegno ex legge 181/89 che attraverso Invitalia sostiene il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore. L’obiettivo della norma è creare nuovi posti di lavoro attraverso l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli stabilimenti produttivi, ma anche il rilancio delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali con il sostegno ai programmi di investimento e di sviluppo imprenditoriale, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, nelle aree colpite dalla crisi”.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dall'assessore regionale alle Attività Produttive, Alessandro Delli Noci: “Questo risultato è frutto della proficua collaborazione tra il Mise, Invitalia e gli uffici regionali, che ringrazio, e del lavoro costante per modificare la legge e apportare le dovute modifiche ai bandi andati deserti per ben due volte. Nei mesi scorsi con il supporto del personale del ministero, di Invitalia e della Regione Puglia abbiamo incontrato nei rispettivi territori gli imprenditori locali e accolto i loro suggerimenti e le loro sollecitazioni. In accordo con Mise e Invitalia organizzeremo nei prossimi giorni degli info day nei territori per promuovere i bandi e spiegarne le caratteristiche”.

Dei fondi previsti 18,6 milioni sono destinati alle imprese della provincia di Lecce mentre 4,5 milioni a quelle operanti sul territorio di Brindisi e 12,8 alle aziende della sua provincia. Le domande potranno essere presentate dalle 12 del 15 novembre. Mauro D'Attis, commissario regionale di Forza Italia, ha rivendicato il ruolo del suo partito (col vice ministro Pichetto Fratin): “Un intervento che abbiamo promosso e condiviso con determinazione e che si inserisce nel quadro delle tante azioni programmate e avviate negli ultimi mesi per il rilancio industriale, economico e produttivo di Brindisi, Lecce e di tutta la Puglia”.