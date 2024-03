Una storia di successo: dal lavoro nello scantinato al fatturato di 50 milioni

MESAGNE - Un'azienda leader nel settore dell’importazione di bevande, spirits, acque, succhi, birre e food, con sei sedi e 200 collaboratori. Mebimport Group 1986, nata a Leverano, festeggia i suoi 38 anni di attività ed un fatturato che sfiora i 50 milioni di euro.

Dati che sono stati presentati a collaboratori e fornitori in una convention durata due giorni ed intitolata "Sinergy for the future", ospitata da Tenuta Moreno a Mesagne (Brindisi).

Nel Salento, per l’occasione, il gotha del settore con i responsabili di Coca Cola, Peroni, Pepsi, farine Petra, Krombacher, L’Olmaia, Birra Salento, conserve Italia, farine Spadoni, Ferrarelle e Brewrise.

Sul tavolo esperienze di vita e d'impresa, partendo dall'evoluzione di Mebimport che oggi diventa spa. Partita con il nome di DeZ negli anni Ottanta, l'impresa era attiva in una sede ricavata dallo scantinato dell’abitazione di Maurizio Zecca, in via Turati a Leverano. Si è passati dalla vendita porta a porta ai primi bar e ristoranti fino alla nascita delle sedi in Calabria ed a Taranto. Poi l’ulteriore svolta grazie all’incontro con Nicola Insalata e alle aperture di Bari e Foggia. Successivamente è arrivata la volta di Potenza e Brindisi.

Oggi Mebicalabria, Mebijonica, Mebilevante, Mebigargano e Mebilucania sono ununico grande marchio, con un solo nome: Mebimport Group 1986. Il furgoncino di ieri si è trasformato in una società per azioni radicata in Puglia e Basilicata.

“Abbiamo sfiorato la soglia dei 50 milioni di euro di fatturato – spiega il presidente di Mebimport Group, Maurizio Zecca -. Ci prefiggiamo nei prossimi tre anni di continuare a crescere”.

“L’azienda è diventata spa – aggiunge l’amministratore Nicola Insalata -, in anni di lavoro, di sacrifici, grazie ai quali oggi possiamo definirci leder di mercato nel meridione d’Italia”.

Presenti alla convention come motivatori e mental coach d'eccezione, Clio Evans e Lele Spedicato, musicista dei Negramaro, e il campione del mondo di volley Fefè de Giorgi. Storie di vita e di valori che si sono incrociate su un palco pieno non solo di dati importanti ma soprattutto di etica, senso di squadra e sacrificio, bellezza e crescita corale, emozioni e palpiti.

