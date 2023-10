Superbonus, Ape sociale, lavoro femminile: Fillea Cgil boccia la manovra

LECCE – Anacronistica, lontana dalle promesse elettorali, sbilanciate verso i centi abbienti: è una bocciatura completa quella che Luca Toma, segretario generale della Fillea Cgil di Lecce, riserva alla bozza della prima manovra finanziaria del governo guidato da Giorgia Meloni considerando che la legge di bilancio del 2022 fu sostanzialmente messa in piedi in fretta e furia, dopo le elezioni di ottobrem sulla scia dell’eredità dell’esecutivo di Draghi.

Il segretario del sindacato (dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive) spiega il suo giudizio attraverso tre passaggi. Il primo riguarda il Superbonus: da gennaio, infatti, si scende dal 110 al 70 percento e solo sotto forma di detrazioni. Stop alle cessioni del credito, agli sconti in fattura, ai contributi per i redditi bassi: “Ciò inevitabilmente bloccherà i percorsi di rigenerazione per quegli edifici che ne avrebbero maggiore bisogno, come quelli occupati da nuclei a basso reddito e, di conseguenza, ridurrà anche le opportunità di creare lavoro – sostiene Toma -. Il tasso di occupazione in edilizia infatti era sensibilmente aumentato negli ultimi anni, anche a Lecce, dove gli occupati sono aumentati di circa il 20 percento e la massa salari di oltre il 30 per effetto del Superbonus. La rimodulazione degli incentivi fiscali per i bonus edili sarà quindi un vero e proprio favore ai ricchi, a chi cioè può anticipare il denaro ed ha una capienza fiscale tale da recuperare il 70 percento della spesa”.

Il secondo bersaglio riguarda la questione delle pensioni: per accedere all’anticipo pensionistico gli anni di contribuzione passano da 32 a 36: “Altro che riforma della Legge Fornero – sbotta Toma -. Piuttosto questa scelta avrà un forte impatto sociale. Anche nel Salento, dove l’incidenza dei lavoratori over 60 sfiora il 20 percento del totale degli occupati: si disincentiva il turnover e si sceglie di rischiare la salute dei lavoratori nei cantieri. Un aspetto quest’ultimo ancor più evidente per la scelta improvvida di non prorogare la chiusura dei cantieri per accedere al Superbonus (ora prevista entro il 31 dicembre). In questo modo si rischiano di produrre due effetti: accelerare i ritmi di un lavoro già di suo usurante, esponendo quindi i lavoratori a maggiori rischi”.

Il terzo punto verte sulle misure di incentivazione del lavoro femminile e dell’accesso agli asili nido, calibrate sul numero dei figli: “È come se il contributo allo sviluppo sociale ed economico portato dalle donne fosse legato esclusivamente alla capacità di procreare, insomma si ritorna al concetto di angeli del focolare domestico: si privano le donne della propria identità e della propria capacità di essere individui con proprie aspirazioni ed un ruolo da protagoniste nel mondo del lavoro. Non resta che sperare in un intervento del Parlamento, per ripristinare una politica all’altezza delle sfide ambientali e sociali che abbiamo di fronte e per difendere la vita e la salute dei lavoratori più esposti. La Fillea è pronta alla mobilitazione generale”.