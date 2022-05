Turismo e ristorazione, ma anche sanità privata e servizi: le offerte di lavoro

LECCE – Rispetto alla scorsa settimana gli annunci di lavoro sono aumentati del 24 percento, mentre è del 31 percento l’incremento delle figure ricercate, da 825 a 1082. Ai posti lavoro offerti in loco se ne aggiungono 42 all’estero, tramite la rete Eures.

La stagione estiva è praticamente arrivata e ristorazione e turismo trainano il pacchetto di offerte di lavoro censite tramite i Centri per l’impiego della provincia di Lecce. Lo documenta il report settimanale elaborato dall’Ufficio di coordinamento dell’ambito territoriale di Lecce dell’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro che da 4 anni si occupa dei servizi per l’impiego.

Tutti gli annunci sono consultabili nel file allegato ma anche sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Tre sono i posti riservati alle categorie protette (ex articolo 18 della legge 68 del 99), uno a persone con disabilità.

Nel dettaglio

Turismo e ristorazione sommano 673 contratti offerti che riguardano sia le località costiere, a partire dalla più note e frequentate, sia i centri nell’entroterra. Nel comparto della sanità privata e servizi alla persona si contano 123 figure ricercate. In aumento rispetto al report precedente le offerte nel settore edile e dell’installazione di impianti, con 81 impieghi in ballo, e in quello delle telecomunicazioni, con 30. Nell’ambito delle pulizie vacanti 31 posti e in quello del tessile 28.

Consulta il report di Arpal Puglia offerte 30 maggio 6 giugno

Poi ancora: 16 nell’industria del legno; 5 nell’artigianato; 4 nel metalmeccanico, uno nell’immobiliare, 2 in ambito amministrativo e altrettanti in quello informatico; 4 in ambiente e territorio; 5 nell’agricoltura e agroalimentare; 8 nei trasporti.

Informazioni utili

Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”. Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi ai dieci Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).