Vadrucci vicepresidente di Unioncamere: eletto all'assemblea di Padova

LECCE – Il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, è stato eletto tra i vicepresidenti di Unioncamere nel corso dell’assemblea nazionale a Padova. Vadrucci sarà quindi nel Comitato esecutivo e nell’Ufficio di presidenza dell’ente pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano.

La notizia dell’elezione è stata commentata con soddisfazione dal sindaco di Lecce, Carlo Salvemini: “Faccio le mie congratulazioni a Mario Vadrucci, presidente della nostra Camera di Commercio per la prestigiosa nomina che fa onore al suo impegno e alla sua competenza e al nostro territorio tutto. L’emergenza economica che mette a dura prova il tessuto economico del nostro Paese necessita della collaborazione stretta tra le amministrazioni pubbliche e il mondo dell’impresa per definire insieme lo sforzo collettivo che dobbiamo compiere per superare il momento e rilanciare la nostra economia. Sono certo che Mario, a cui mi legano rapporti di collaborazione istituzionale e una forte stima personale, saprà offrire dal suo ruolo nazionale un contributo decisivo”.

Anche il deputato Erio Congedo, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, ha voluto esprimere il proprio compiacimento: “La vicepresidenza nazionale, traguardo notevole, certifica l’ottimo lavoro condotto in questi anni dal presidente Vadrucci e dalla Camera di Commercio di Lecce. Le istanze del nostro territorio saranno ben rappresentate nell’assise nazionale di Unioncamere e, sono certo, la collaborazione con il nuovo governo sarà proficua per il settore e per il Salento”.

Stessa lunghezza d’onda per Paolo Pagliaro, capogruppo in consiglio regionale de La Puglia Domani: “Faccio i miei complimenti a Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce, per essere stato nominato vicepresidente nazionale di Unioncamere, risultato ottenuto durante l’assemblea nazionale che si è tenuta a Padova. Un riconoscimento importante e prestigioso per tutto il Salento. Certo che saprà dare lustro al nostro territorio faccio a Vadrucci i miei migliori auguri di buon lavoro”.