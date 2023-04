Senza stipendio da due mesi: azienda apre al dialogo, revocato lo sciopero

LECCE/MELPIGNANO – Prima l’annuncio dello sciopero e del sit-in, poi l’apertura dell’azienda e niente più braccia incrociate nella giornata di domani: è stata una giornata lunga e piena di sfaccettature quella dei dipendenti della “Pr.ali.na.” di Melpignano.

L’azienda ha convocato in serata il sindacato per discutere del disagio che stanno vivendo i dipendenti, che da due mesi non ricevono gli stipendi.

“Nella comunicazione giunta in serata al sindacato, l’azienda comunica l’avvenuto pagamento nella giornata odierna della mensilità di febbraio. E convoca un incontro per lunedì 17 aprile alle ore 15 per chiarire eventuali fraintendimenti sui ritardi accumulati, che pare siano legati a questioni tecniche relative all’istituto bancario”, spiega Monica Accogli, segretaria generale della Flai Cgil Lecce.

“Alla luce del pagamento di una mensilità arretrata e dell’apertura di un canale di comunicazione con il sindacato, la Flai Cgil d’accordo con i lavoratori ha deciso di revocare lo sciopero proclamato per la giornata del 14 aprile e di confermare lo stato di agitazione, aspettando di incontrare i vertici aziendali lunedì 17”.

Il sindacato, in mattinata, aveva denunciato l’interruzione del regolare pagamento degli stipendi da un paio di mesi. Gli operai infatti non hanno ancora percepito i salari relativi a febbraio e marzo, col timore di una terza mensilità di ritardo, quella di aprile. In serata, l’evoluzione e il dialogo. Resta, dunque, lo stato di agitazione, ma è stato revocato lo sciopero.