Imprenditorialità e rilancio del territorio, 700 studenti al Weave innovation camp

MELPIGNANO – Imprenditorialità e rilancio del territorio: per il secondo anno consecutivo Melpignano ospita il “Weave innovation camp”, organizzato dal Comune in collaborazione con Weave, azienda attiva nel settore del Talent management, e JA Italia Ets: si tratta di una giornata ricca di iniziative dedicate all’imprenditorialità e all’approccio Stem (l’approccio che integra le materie scientifiche a quelle che non lo sono), per raccontare la Puglia e le sue opportunità.

Il centro ospiterà 700 studenti provenienti da tutta la Puglia che animeranno gli spazi del Palazzo Marchesale, dell’Ex-Tabacchificio e del Parco della Pace con una grande arena per le finali, uno spazio fiera riservato alle 44 mini – imprese in gara con uno spazio dedicato agli ITS pugliesi e ben 4 spazi attrezzati per i panel eliminatori ed i momenti di formazione previsti. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social di Weave, con interviste agli ospiti a cura di Matilde De Razza.

Lunedì 6 maggio, il Wic2024 ospiterà la competizione territoriale di "Impresa in azione" che si inserisce nell’ambito dei campionati di imprenditorialità di cui JA Italia Ets è capofila, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito, per selezionare i vincitori della regione Puglia che accederanno direttamente all’appuntamento conclusivo a Parma.

Nel pomeriggio spazio a “Innovare per restare”, il percorso Stem dell’Istituto scolastico “Salvatore Trinchese” di Martano guidato da Alieta Sciolti, che vedrà la sua fase finale. Al mattino, sarà inoltre assegnato un riconoscimento alla squadra vincitrice della scorsa edizione di Innovare per restare, iTeener, premiato il 29 aprile 2024 a Bruxelles presso la sede della Commissione Europea come vincitore del DigiEduHack2023, superando 220 progetti provenienti da tutta l’Europa. I ragazzi sono stati supportati in questa avventura oltre che dalla scuola, dal Nodo Galattica di Melpignano.

Interverranno, oltre alla sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato; il presidente della Grecìa Salentina Roberto Casaluci; il presidente nazionale di JA Italia Antonio Perdichizzi; il Presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì; l’assessore regionale alle Politiche giovanili e alle Attività produttive Alessandro Delli Noci.

