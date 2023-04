A Tiggiano torna il concorso internazionale Musicarte Festival&competition

TIGGIANO – Si torna a parlare del concorso di musica internazionale che dal 2017 vede i musicisti di tutta Europa darsi appuntamento a Tiggiano in occasione dello svolgimento della kermesse musicale “Musicarte Festival&Competition” durante la quale si svolgono masterclass, concerti, workshops, incontri con i grandi interpreti della musica classica.

L’appuntamento di articola in una serie di giornate dedicate al concorso nell’ambito del quale i giovani musicisti salentini hanno la possibilità di confrontarsi con i loro coetanei in un clima di amicizia dove le potenzialità di ognuno vengono valorizzate. Durante il periodo della manifestazione non mancano occasioni di svago volte alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturalistiche del piccolo borgo salentino.

Anche per l’edizione 2023 tutte le attività concorsuali di Musicarte si svolgeranno presso le sale di Palazzo Serafini Sauli di Tiggiano, dal 27 maggio al 18 giugno, con giurie formate da docenti e artisti di chiara fama in grado di creare al contempo un clima altamente professionale ed inclusivo in cui ognuno si sente a proprio agio sia nella fase delle prove che in quella delle audizioni.

Le categorie del concorso sono suddivise in base all’età anagrafica dei partecipanti e sono aperte a tutti gli strumenti e canto sia per la musica classica che per la musica leggera, pop e rock. E’ possibile partecipare sia da solisti che in formazione di musica d’insieme.

Una sezione particolare è dedicata alle scuole medie e ai licei musicali i cui alunni potranno partecipare anche in formazione orchestrale o corale, per tutti coloro i quali si dedicano alla musica per diletto è prevista la categoria amatori.

Musicarte si propone come una grande festa della musica in cui tutti trovano il loro spazio, hanno un’occasione per confrontarsi con la propria emozione, la propria voglia di mettersi in gioco e soprattutto vogliono fare tante belle esperienze nel mondo della musica.

In palio ci sono 15 concerti in Italia e all’estero e 10 mila euro in borse di studio. Il bando è consultabile sul sito www.scuoladimusicamozart.com.

Per info e iscrizioni si può contattare il numero 347-8022725