“Alegrìa”, tra gusto e tradizione, spettacolo di piazza in tour nel Salento

ALLISTE - Cinque tappe nel tour itinerante "Alegrìa", il progetto nato dall’esigenza di far rivivere la tradizione salentina e renderla fruibile ai cittadini ed ai turisti nei più belli borghi storici della provincia di Lecce, attraverso la musica popolare, l'enogastronomia di qualità, le antiche arti e i mestieri di un tempo in una cornice natalizia. Obiettivo è quello di ricreare un piccolo villaggio che fa anche mercatino natalizio "made in Salento".

Un altro obiettivo dell'iniziativa è dedicare uno spazio alle realtà e alle imprese locali, creando un punto d’incontro fra impresa e consumatore e permettere di far conoscere i prodotti.

Verrà ricreato un villaggio itinerante, composto da diverse casette che riprendono l'idea dei mercatini natalizi, con al centro un palco e un percorso enogastronomico. Nelle ultime tre serate, organizzate a Racale, sarà presente anche una pista di pattinaggio.

Si parte il 3 e 4 dicembre da Alliste, poi ci sposta il 10 e 11 dicembre a Nardò, il 17 e 18 dicembre a Ruffano, il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre a Leverano e il 6 e 7 e 8 gennaio 2023 la grande chiusura a Racale.

II progetto è sostenuto dalla Regione Puglia e dai comuni aderenti, oltre che partner e sponsor privati ed è organizzato da Best Production. Ruolo importante anche per la solidarietà grazie al progetto Cuore Amico.

La musica dal vivo sarà una parte importante e fondamentale della manifestazione di piazza. I primi ospiti saranno il gruppo “Alla Bua”, ampiamente conosciuto e fortemente apprezzato dal pubblico, e “Gli Avvocati Divorzisti” nota cover-band locale di musica italiana, amata e seguitissima dal pubblico di tutte le età.