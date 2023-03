Giornate Fai di primavera: per l’anteprima palazzo Bacile apre le sue porte

SPONGANO – Tornano le Giornate Fai di primavera programmate per sabato 25 e domenica 26 marzo e il Salento si prepara ad un fitto calendario di percorsi dentro le bellezze del territorio. Il programma completo verrà presentato martedì 21 marzo, in un conferenza stampa che si terrà presso la biblioteca Sant’Angelo, nell’omonima via Sant’Angelo, a Gallipoli. Ma domani si parte con una succosa anteprima.

Si svolge domani a Spongano un appuntamento che apre idealmente la trentunesima edizione della manifestazione. Uno dei percorsi di quest'anno, tutti curati dalla delegazione Fai Lecce e dal gruppo Fai Salento Jonico, avrà come tema Le vie dell'olio, a cui si collega l'appuntamento di domani, con l'apertura straordinaria di Palazzo Bacile di Castiglione e Frantoio, in Via Paolo Emilio Stasi a Spongano.

Alle ore 19 evento speciale: concerto di musica classica Armonici Respiri dei fisarmonicisti Vittorio Chittano e Pietro Secundo, in collaborazione con il Comune di Spongano e con il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Alle ore 18 Visita guidata del Frantoio del Palazzo a cura del proprietario Fabio Bacile di Castiglione. Ingresso riservato ad iscritti Fai. Informazioni al 3200689461.

Per il 25 e 26 marzo in provincia di Lecce sono previste ben 13 aperture a Lecce, Nardò, Castrì di Lecce, Gallipoli, Matino, Tuglie, Sannicola e Serrano, a cui si aggiunge l’apertura dell’Abbazia di S.Maria di Cerrate, unico Bene Fai di Puglia. Per queste aperture è previsto il coinvolgimento di 17 istituti scolastici in 10 comuni differenti (si aggiunge Galatina che partecipa con gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Vallone).

