Per Babele Off, “Bandiera bianca” di e con Alessandra De Luca

GALLIPOLI - Appuntamento sabato 15 aprile con Bandiera Bianca di e con Alessandra De Luca per la regia di Andjelka Vulic e Giulia Maria Falzea. Sipario alle 20.30 nelle sale di Spazio.Zero di via Francesco Petrarca.

La serata è parte degli appuntamenti di Babele Femminile Plurale iniziativa a cura di ZeroMeccanico Teatro e promossa dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità” della quale sono partner Città di Gallipoli, Medihospes, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Fidapa sezione di Gallipoli, Spazio.Zero Ets.

Babele Femminile Plurale rientra nel cartellone di Babele Off, rassegna artistica indipendente curata da Ottavia Perrone e Francesco Cortese e giunta quest’anno alla seconda edizione. Bandiera Bianca è un viaggio che, volteggiando tra il riso e il pianto, porta a riflettere sul fenomeno sociale della violenza psicologica e fisica subita sul luogo di lavoro.

Un viaggio che lascia l'amaro in bocca, ma anche un senso di forza che fa sussurrare: "Adesso basta". Una riflessione tragicomica sul mondo del lavoro contemporanei a partire da piccole, minute esperienze biografiche. A fare da cornice e sfondo la città di Roma, con le sue complessità e la sua variegata umanità.

Dagli spaghetti scotti serviti a ignari turisti americani alla rendicontazione impossibile di progetti di empowerment locale sino agli ombrellini aperti sulle teste dei piloti delle gare automobilistiche: un gioco di andate e ritorni nella ricerca spasmodica del proprio posto nel mondo. Una ricerca che è della protagonista ma appartiene anche a un’intera generazione di donne.

Così la piccola esperienza privata si universalizza, divenendo esperienza in cui chiunque può riconoscersi, fino a trasformarsi in una giocosa, ma allo stesso tempo dura, indagine sociale, non convenzionale o giornalistica, ma trattata con gli strumenti della narrazione teatrale, antiretorica e non pietista, ma piuttosto ironica e provocatoria. Durante la serata, l’area espositiva sarà dedicata alle opere di Chiara Criniti, artista e illustratrice che lavora a tecnica mista e collage su vari supporti, prevalentemente di recupero.

La poetica della Criniti indaga i disagi della contemporaneità e attraverso uno stile metaforico e surreale narra l'imperfezione, intesa come naturale vocazione dell'essere umano. Il tema che lega le opere in mostra è quello delle relazioni umane, proposte a Spazio.Zero in tutta la loro complessità. Ingresso 5 euro.

Per info e prenotazioni telefonare o inviare un messaggio wa al numero 3483819266 – inviare una mail a zeromeccanicoteatro@gmail.com