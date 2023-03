Rappresentazioni sonore e gestuali: torna il fascino dei “Canti passione”

SOGLIANO CAVOUR - Ritornano “i Canti di Passione Ce custi o gaddho na cantalisi”, il festival itinerante che fa tappa nei dodici comuni della Grecìa Salentina, a Lecce ed Alessano, rievoca le tradizioni e i rituali dell'area grika dei secoli passati, i riti religiosi e i canti popolari sacri e di questua che caratterizzavano la settimana santa.

I “Passione tu Cristù” venivano cantati, sia in lingua grika che romanza, si andava di casa in casa mentre oggi si svolgono nei centri storici e nelle chiese. Saranno undici giorni intensi ed emozionanti che attraverso la musica della tradizione faranno vibrare l’animo del pubblico.

Si inizia il 26 marzo, con due appuntamenti, la mattina a Sogliano Cavour e la sera a Melpignano, e giorno per giorno si svilupperà una programmazione ricca e variegata saranno circa 50 le formazioni che si alterneranno nelle varie rappresentazioni. L'edizione 2023 segna il ritorno dei gruppi provenienti da fuori regione: i Tenores di Orosei per l’appuntamento a Soleto, i Trillanti (Lazio) a Castrignano dei Greci e i Kiepò (Campania) a Sternatia inieme alle numerose stelle che brillano nel panorama artistico salentino.

Quest'anno la manifestazione sarà anticipata da due appuntamenti anteprima con una rassegna video che si svolgerà a Cutrofiano al Mercato della cultura il 24 e il 25 marzo.

Dal 26 marzo al 5 aprile 2023 torna il festival “Canti di Passione – Ce custi o gaddho na cantalisi” (e si udì il gallo cantare) organizzato dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina.

Le rappresentazioni sonore e gestuali del Festival itinerante i “Canti di Passione”, che faranno tappa in tutti i paesi della Grecìa Salentina, a Lecce e Alessano, sono un percorso tra il fisico e l'emozionale che rimanda ai secoli passati, ai rituali dell'area grika, agli eventi tradizionali, ai riti religiosi e ai canti popolari sacri e di questua che caratterizzavano la settimana santa. La poesia popolare grika raggiunge la sua più alta espressione poetica nelle vicende che narrano la vita e la morte di Cristo. I “Passione tu Cristù” venivano cantati, sia in lingua grika che romanza, nella settimana santa ed iniziavano la domenica delle Palme.

Rappresentano la pietas popolare e la modalità più complessa e articolata attraverso la quale il popolo esprime il suo misticismo, il simbolismo morte, rinascita-resurrezione e la necessità di comunicare con la divinità.

Nelle rappresentazioni sono coinvolti luoghi di interesse storico, centri storici, chiese, che diventano location per le esibizioni musicali. L’edizione del 2023 annovera la presenza di circa 50 formazioni musicali e segna il ritorno delle formazioni musicali provenienti da fuori regione e non solo, con artisti che provengono dalla Sardegna, dal Lazio e dalla Campania. Grande attenzione e riflettori puntati alle tante compagnie musicali che ci sono nel Salento, alle bande e alle confraternite. Per la prima volta quest’anno è stata inserita la compagnia Giovani Cantori di San Marzano di San Giuseppe che si esibirà in lingua arbëreshë.

“Il festival dei Canti di passione – dichiara il direttore artistico Antonio Melegari mira a valorizzare la storia, l’arte e l’appartenenza culturale all’area grika. Un’edizione che vedrà il ritorno delle compagnie provenienti da fuori regione, insieme a loro saranno protagoniste le tantissime compagnie salentine e squadre dei cantori che negli anni hanno portato in giro, tra case e masserie, “Lu Santu Lazzaru”, “Lu Lazzarenu” o “I Passiuna tu Christù”.

“La bellezza della rassegna Canti di Passione –continua Melegari- è aver saputo, negli anni, inglobare alcuni momenti storici e tradizionali, che in alcuni paesi si svolgono da sempre, come a Zollino e Martano con le esibizioni della mattina della Domenica delle Palme, o quella, risalente al 1991 de “Lu Santu Lazzaru” di Cutrofiano che si svolge la sera del sabato precedente la stessa festività”.

Saranno undici giorni intensi ed emozionanti che attraverso la musica della tradizione faranno vibrare l’animo del pubblico. Si inizia, con due appuntamenti, il 26 marzo da Sogliano Cavour, per la prima volta di domenica mattina, con l’esibizione tra gli altri della Banda di Sogliano e la sera a Melpignano con la voce del cantautore siciliano Mario Incudine. Nel corso delle serate si svilupperà ricca una programmazione che vede tra gli altri il ritorno del gruppo sardo i Tenores di Orosei per l’appuntamento a Soleto, i Trillanti (Lazio) a Castrignano dei Greci e i Kiepò (Campania) a Sternatia.

“La Grecìa Salentina - dichiara il Presidente dell’Unione dei Comuni ellenofoni Roberto Casaluci – è un territorio nel quale le Amministrazioni Comunali che la compongono, con un’intuizione lungimirante, da anni hanno basato le loro politiche di crescita sulla valorizzazione della cultura e dell’identità storica di quest’area grika; tantissime sono le iniziative messe in campo, tra queste i Canti di Passione rientrano certamente e a pieno titolo nella tradizione più autentica della nostra cultura popolare. Nel rispetto di questi riti che si tramandano da centinaia di anni, l’obbiettivo è quello di mettere assieme tradizione ed innovazione per costruire un progetto culturale attrattivo, che possa innescare dinamiche virtuose e ricadute economiche per il territorio in un periodo dell’anno non propriamente turistico. Per questo motivo nella recente Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Bit), l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina ha partecipato alla manifestazione illustrando e presentando proprio i nostri “Canti di Passione” alla vasta platea di stakeholder presenti”.

Quest’anno per la prima volta il Festival viene anticipato da un’anteprima con una rassegna video il 24 e il 25 marzo al Mercato della Cultura a Cutrofiano e una mostra fotografica "Lu santu Lazzaru", visitabile in entrambi i giorni, di Luigi Cesari.

Il festival dei Canti di Passione è organizzato dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina in collaborazione con la Fondazione La Notte della Taranta e con il sostegno dell'Istituto Diego Carpitella. Grazie alla Coop.Soc. Open di Parco Palmieri a Martignano suoneranno tra gli altri anche il Gruppo di Canto Tradizionale di Losanna (Svizzera) e Bienve Leòn (Spagna).