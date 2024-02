Carri allegorici e gruppi mascherati: sfila il Carnevale della Grecìa Salentina

MARTIGNANO - Torna domenica 11 febbraio alle ore 15.30 a Martignano la grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati della 44esima edizione del Carnevale della Grecìa salentina.

Grazie al lavoro del Comune di Martignano, del coordinamento del carnevale Griko (con la Pro Loco “A. Martano” di Martignano, il Gruppo donatori di sangue Fratres “A. Rosato” di Martignano, la cooperativa sociale Open di Parco Palmieri), dell’Istituto comprensivo di Calimera, Caprarica di Lecce e Martignano, del gruppo Amici te lu Paulinu e della Sartoria popolare, la comunità del piccolo borgo griko è pronta ad accogliere le migliaia di persone festanti che ogni anno animano con i loro colori ed entusiasmo uno dei carnevali più belli di Puglia.

L’edizione 2024, nel solco di una tradizione lunga ben 44 anni e che caratterizza quello griko come il carnevale dei diritti, porrà l’accento sul tema del viaggio, come propensione alla scoperta, all’incontro, alla bellezza, allo scambio e alla contaminazione con culture lontane e diverse. In particolare la comunità educante di Martignano, con la Scuola, gli alunni con genitori e famiglie, supportati dal corpo docente e dal lavoro straordinario della Sartoria popolare, porteranno nella sfilata, con ben 160 figuranti di ogni età, la figura di Marco Polo, il giovane mercante veneziano partito alla scoperta delle meraviglie del mondo. Uno sprone per liberare il viaggio che è dentro ognuno di noi.

Ad aprire la sfilata di Martignano sarà il gruppo sbandieratori battitori ‘Nzegna di Carovigno che portano la tradizione storica della battitura della nzegna, rievocazione storico religiosa, che si ripete ogni anno a Carovigno, con la tradizionale bandiera composta da pezzi triangolari di stoffa multicolore che viene fatta volteggiare da abiti atleti, accompagnati dalla musica di trombe e tamburi.

Attesi nel borgo griko carri allegorici e gruppi mascherati da molti paesi limitrofi, con migliaia di figuranti a caratterizzare una sfilata che si preannuncia ricca e colorata. Una sfilata che è anche una competizione le cui sorti sono affidate ad una giuria composta da esponenti del mondo della cultura, della ricerca, dello spettacolo, dell’arte, del giornalismo e delle istituzioni. Sul palco i giurati dell’edizione 2024 saranno l’antropologa Manuela Pellegrino, la direttrice di Arakne Mediterranea Immacolata Giannuzzi, l’artista Alfredo Chironi, il giornalista Fernando Durante e la sindaca di Corigliano d’Otranto Dina Manti.

Una comunità, quella martignanese, in grado di accogliere in modo inclusivo e accessibile. Confermato infatti l’allestimento di un’area con ingresso e assistenza riservati ai diversamente abili. Inoltre, grazie al partenariato con l’Ente Nazionale Sordi di Lecce, un interprete LIS commenterà dal palco della giuria il passaggio dei carri e gruppi per tutta la sfilata e la relativa premiazione. In caso di pioggia la Sfilata sarà rimandata a domenica 17 febbraio.

Il Carnevale della Grecìa Salentina continuerà martedì 13 febbraio con La Morte de lu Paulinu Cazzasassi l’evento che condensa lo spirito del Carnevale e lo espia in un rito di trapasso dall’opulenza alla penitenza ed al raccoglimento spirituale. Dalla mattina alla sera l’intera comunità di Martignano sarà coinvolta con i riti funebri carnevaleschi, dalla veglia Chiangimorti al corteo funebre (ore 18.30 circa), dallo spettacolo teatrale in vernacolo (ore 19.30 circa) al tradizionale pasto consolatorio (Lu Consulu! – ore 20.30 circa), con la lettura del testamento e infine con il rogo dell’amato Paulinu e l’arrivo delle Quaremme. Il tutto condito da simpatia, gastronomia e tanta irriverenza. www.carnevaledellagreciasalentina.it

