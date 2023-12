Luci ed eventi: ad Ugento un Natale speciale e tutto da vivere

UGENTO - Quest’anno ad Ugento l’attesa del Natale e del nuovo anno, sarà davvero magica con una serie di eventi e manifestazioni, che animeranno le principali piazze e le vie del centro storico, grazie all’impegno di tutta l’amministrazione comunale e al progetto “Ugento ed il suo patrimonio”, cofinanziato dalla Regione Puglia - Presidenza del Consiglio Loredana Capone. Ad occuparsi del ricco ed intenso cartellone natalizio è l’agenzia di eventi e spettacoli “Best Production” ha programmato un bel calendario di musica e spettacoli di piazza carichi di tradizione, innovazione e tante novità.

Si parte il 24 dicembre a Gemini frazione di Ugento ore 20 con “Christmas Train”, trio natalizio live formato da Antonio Ancora, Giusi Colì ed Ettore Romano capace di proporre musiche e canti natalizi tradizionali e moderni. Il trio sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Luigi Russo. Special guest il chitarrista Enrico Duma.

Il 25 dicembre in Piazza San Vincenzo ad Ugento, ore 20, il live degli “Accasaccio”. Il 29 dicembre alle 20 presso l’ex Chiesa Filomena in scena “Tyna just community”. Il 30 dicembre alle 20 in Piazza San Vincenzo “Gli avvocati Divorzisti”.

Il primo gennaio sempre alle 20 e sempre in Piazza San Vincenzo “Glory Christams”. Domy Siciliano, Ray Campa ed i loro musicisti, Luigi Botrugno Michele Colaci, Ovideo Venturoso metteranno in scena un gran concerto natalizio nel quale riproporranno brani di Mariah Carey, Robbie Williams, Michael Buble? ed i migliori classici brani della tradizione americana ed italiana.

Il 5 gennaio sarà la volta di “Io te e Puccia”, live in Piazza San Vincenzo Ugento, inizio fissato per le 20. Il 6 gennaio Piazza San Vincenzo Ugento ore 20 “Wonderfull Magic”.