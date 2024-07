Proiezioni, visioni, esorcismi musicali: festa invisibile di Cinema del reale

CORIGLIANO D’OTRANTO - Cinema del reale riappare con una ‘Festa Invisibile’, una notte di resistenza autoprodotta. Un appuntamento straordinario con il cinema del reale più spericolato, inventivo e aperto agli sconfinamenti dei generi che ritorna, quest’anno, con una notte di proiezioni, percorsi espositivi, performance, esorcismi musicali e una festa pazza che sabato 13 luglio faranno vibrare il Castello ed il Borgo Volante di Corigliano d’Otranto.

In attesa di avere risposte certe da parte delle istituzioni pubbliche (Regione Puglia e Apulia Film Commission) in merito al sostegno ai festival di Apulia Cinefestival Network, la Festa di Cinema del reale ha scelto di mantenere, anche se solo per una Notte, l’appuntamento estivo con il suo pubblico, una comunità creativa che ogni anno si ritrova per vivere e partecipare a un evento coinvolgente e originale che nell’arco di venti edizioni è sempre stato capace di inventare e reinventarsi. Quella con il pubblico è una relazione che si fonda sullo stretto legame fra lo staff, i volontari e la comunità del borgo di Corigliano d’Otranto, che ogni anno viene coinvolta attivamente in un processo di co-creazione della Festa.

Quest’estate sulla torre del Castello Volante sventolerà una bandiera bianca: un simbolo dell’Invisibile che è il tema portante della Festa. L’invisibile di chi è oppresso dalle guerre, dai genocidi che si consumano nel mondo sotto gli occhi di tuttə, di chi si sente incapace di opporsi al clima di incertezze globali, di chi vuole ritrovarsi in una visione comune e in un ideale di mondo da ripensare nella cura delle relazioni. L’invisibile di corpi, storie, identità che troppo spesso non vengono viste e che nella partecipazione al rito collettivo della Festa si liberano, diventano visibili, presenti, si rigenerano, si sostengono.

La bandiera bianca è anche il segno di una resa invincibile di chi crede nel lavoro culturale ma non ha più risorse e tempo necessario per programmare e organizzare la ventunesima edizione della Festa di Cinema del reale e dell’irreale che viene rimandata nel prossimo autunno, se ci saranno le condizioni per poterla realizzare.

IL PROGRAMMA

La Festa Invisibile di Cinema del reale presenta un programma ricchissimo e intenso che si svolgerà dal tramonto all’alba con proiezioni, visioni ed esorcismi musicali. Incrocia quest’anno “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi”, festival itinerante promosso da Italea Puglia in occasione dell’“Anno delle radici italiane” celebrato quest’anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per valorizzare le storie delle comunità e le tradizioni autentiche del Tacco d’Italia. In apertura di serata, alle 19.30, la presentazione del progetto, insieme ad Attilio Ardito, coordinatore Puglia - Progetto PNRR Turismo delle Radici, Rita Piccinni, Giorgia Salicandro, Sara Colonna, Mariana Bobadilla, Marta Coppola, Giovanni Pugliese, Vito Perrini Italea Puglia. A seguire, l’aperitivo musicale con Massimo Donno e Gianluca Milanese in “Le otto ore”, viaggio nelle tensioni del cambiamento, con le musiche che hanno accompagnato le grandi mutazioni storiche, politiche e sociali in Italia e non solo.

LE PROIEZIONI

Alle 20.45, nel Fossato del Castello Volante, prendono il via le proiezioni: si apre con un ciclo di film presentati in collaborazione con “Italea Puglia”: in programma “Emigranti” di Franco Piavoli, in partnership con CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa; “Fata Morgana” di Lino del Fra in collaborazione con Cecilia Mangini; “Metaponto la via del tabacco” di Libero Bizzarri; “Klama”, estratto dal film “Il sibilo lungo della Taranta” di Paolo Pisanelli, storia di una bellissima canzone in griko su un migrante salentino di Franco Corlianò. In chiusura del primo ciclo di proiezioni promossi insieme ad Italea Puglia è previsto l’incontro a cura di Giorgia Salicandro con lo chef Donato De Santis, star internazionale della cucina, tra i più noti d’Argentina.

Alle 22 la presentazione del festival “Vicoli Corti” e del “Premio BookCiak, Azione!”. A seguire “La Città Invisibile” puntata tratta da Radio Uèb – La radio in pillole a cura di OfficinaVisioni.

Alle 22.30 “Smoke Sauna - I segreti della sorellanza” di Anna Hintis vincitore del Premio miglior documentario straniero al Sundance Film Festival 2023, un film basato sulla cura dei corpi che ruota intorno alle confidenze delle donne di una piccola città dell'Estonia, in una sauna costruita in un bosco rigoglioso. A mezzanotte omaggio alla montatrice Letizia Caudullo, socia fondatrice di Big Sur, premiata alla Festa di Cinema del reale per la sua straordinaria attività e prematuramente scomparsa lo scorso febbraio.

Lo Schermo Terrazza si aprirà con “Verso la vita” di Dino Risi, grazie alla collaborazione con CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa. A seguire, un ciclo di nuove produzioni e sperimentazioni cinematografiche, di giovani autrici e autori del cinema documentario. Alle 21 saranno proiettati alcuni corti realizzati dallə studentə del Liceo “Ciardo-Pellegrino” di Lecce.

A seguire il corto visionario “Ninetta” di Giorgia Colonna; “L’architetta Carla” di Davide Minotti con Valeria Miracapillo in collaborazione con Unarchive Film Festival; “Un respiro parziale ma intero” di Lorenzo Spinelli, in collaborazione con AAMOD e Premio Zavattini.

Alle 22.20, Paola Leone e Stelvio Attanasi presenteranno “Le spose di BB”, documentario sul tema della violenza contro le donne prodotto da Io Ci Provo Centro Teatrale Aperto. Alle 23.00, la presentazione di “Siamo Orda”, racconto di Orda Pride organizzato dal collettivo queer transfemminista e internazionale Officine M.A.I.+.

Non solo il Fossato e la Schermo Terrazza del Castello Volante saranno dedicati alle proiezioni: spazio vibrante di cinema e musica con “La Notte Invisibile”, nella Sala Cavallerizza dalle 21.00, con i film musicati dal vivo a cura del Cineclub Universitario e JAMS.

LA DANZA PROPIZIATORIA E LA MUSICA

La Festa Invisibile di Cinema del reale trasforma il Castello de’ Monti in uno straordinario palcoscenico dove il pubblico diventa protagonista attraverso la danza e la musica: dalle 22.00 le Sale Nobili del Castello ospitano “What If - channeling justice, challenging standardization”, una sonorizzazione e dj set a cura di Sud Sonico, un luogo di riflessione sul futuro incerto del mondo e sull’oppressione dei popoli, per stimolare una coscienza civica individuale e collettiva.

Alle 23.00 Annamaria De Filippi e le Compagnie Elektra e Atto tessono con “Semina” un rito propiziatorio che propone la danza come mezzo e viatico alla metamorfosi che condurrà il pubblico, dalle 23.30, nella Festa della Festa Invisibile: un happening collettivo, un atto corale che animerà fino all’alba le Terrazze del Castello Volante. In line up il dj G.selle, Max Nocco, Jetro e Queer Market Show, con il dj set di Disko Venganza e le drag performance di Alister Victoria, Billie Kill e Lela Rox. La sonorizzazione dell’alba è affidata ad Albis Umbra, che chiuderà la lunga Notte Invisibile di Cinema del reale.

LE MOSTRE DI VISIONI DEL SUD

Come ogni anno, saranno inaugurate durante la Festa le mostre del percorso espositivo Visioni del Sud, un programma di residenze artistiche e percorsi espositivi, che ha l’obiettivo di sostenere la produzione artistica contemporanea e che trasforma il Castello Volante in un cantiere delle arti visive. Visioni del Sud è a cura di Francesco Maggiore e Paolo Pisanelli.

In programma:

“Viaggi nelle terre del rimorso”, un racconto del tarantismo attraverso immagini fotografiche, documenti editoriali e riletture contemporanee. In mostra le opere di Franco Pinna, Chiara Samugheo, Francesco de Raho, Andrè Martin e di autrici e autori contemporanei: Alessia Rollo, Motus, Mauro Bubbico. La mostra è a cura di OfficinaVisioni, Big Sur, Cinema del reale e Errata Corrige;

Polaroid Polaroid”, una mostra fotografica per ricordare il primo sbarco di migranti albanesi in Puglia nel 1991, a cura di Cinema del reale e Big Sur con le fotografie di Paolo Pisanelli;

“Korìana. Storie e voci dal Castello di Corigliano d’Otranto”, un viaggio in cinque episodi che esplora la storia e le storie del Castello di Corigliano d’Otranto, con le voci di chi lo ha vissuto e di chi lo attraversa ancora oggi. Il podcast è realizzato da Mariangela Ciriello;

“Memorie del transitare” di Grace Martella, una selezione di immagini che descrivono in modo intimo l’esperienza dell’autrice, adolescente transgender nel Sud Italia;

“Unmute Gaza”, una mostra di autorə variə che racconta il genocidio che sta subendo la popolazione palestinese a Gaza;

“Io sono”, ritratti di Massimo Pasca, una collezione di poster per la sensibilizzazione contro il pregiudizio sul disagio mentale, realizzata per la Casa per la Vita Artemide di Racale.

SOSTIENI LA FESTA!

L’evento è al momento autofinanziato e può essere sostenuto attraverso il pre-acquisto del biglietto o con una donazione alla campagna crowdfunding sul sito di go get funding, di seguito il link: https://gogetfunding.com/festa-invisibile-di-cinema-del-reale-2024/

Questa notte speciale della Festa di Cinema del reale, che vede la direzione artistica di Paolo Pisanelli e la direzione creativa di Francesco Maggiore è possibile grazie al lavoro di Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale, al supporto del Comune di Corigliano d’Otranto, del Castello Volante e alla preziosa collaborazione e sostegno di CoolClub, Italea Puglia, CineClub Universitario, JAMS, Info Point e Pro Loco di Corigliano d’Otranto.

Quest’anno il non-colore della Festa è BIANCO, da ‘contaminare’ con nastrini, zagareddhe e accessori colorati. cinemadelreale.it

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.