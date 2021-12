La Città dei miti: il teatro nella mensa della parrocchia assieme a Eracle, Filottete e Medea

LECCE – Teatro come azione collettiva, dove far convergere temi e problemi etici, rinsaldando i rapporti tra i membri della comunità, fino a stringersi attorno al oggetto di culto: lo stare insieme. Da martedì 7 a sabato 11 dicembre Strade Mastre ospita presso la mensa della Parrocchia di Santa Rosa in Viale Ugo Foscolo il Teatro dei Borgia con La città dei miti, un’azione d’arte politica che attraversa la città e accompagna gli spettatori nei luoghi dell’emarginazione, illuminando angoli del panorama urbano attraverso il cono di luce del Mito.

Una trilogia di lavori su Eracle, Filottete e Medea, un’esperienza teatrale che si compie nel reale, un sogno poetico metropolitano. La trilogia si muove verso un'umanità emarginata: prostitute, poveri e malati, ma il fine degli spettacoli non è la denuncia sociale, ma la ricerca sull’attivazione del mito, la cui componente tragica può esplodere solo calando il racconto in una situazione estrema. La trilogia è composta da tre lavori distinti e indipendenti, che si svolgono in tre luoghi diversi. Ognuno costituisce spettacolo a sé, ma è creato e inteso come momento di un’unica opera.

Rompendo la distanza tra scena e platea, gli spettacoli coinvolgono direttamente il pubblico come parte interattiva e integrante del meccanismo teatrale, in una modalità esperienziale intensa ed emozionante. Eracle, l’invisibile e Da Euripide e Filottete dimenticato saranno in scena 7,8,9. Nei giorni 7,9 e 10 dicembre andrà invece in scena Medea per strada. Mercoledì 8 e sabato 11 dicembre, invece, a partire dalla 18.30 i tre spettacoli si susseguiranno in una trilogia e costituiranno un’esperienza unica della durata di circa tre ore.