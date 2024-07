“Acquaviva Blue Moon”: presentata l’edizione 2024 con Simona Molinari

ACQUAVIVA DI MARITTIMA (Diso) - tutto pronto per “Acquaviva Blue Moon 2024”, evento giunto alla sua sesta edizione, presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Adorno, a Lecce.

Organizzato e promosso dal Comune di Diso, con il patrocinio di Provincia di Lecce e Regione Puglia, uno degli eventi più magici, suggestivi e raffinati della costa salentina, è in programma sabato 20 luglio, a partire dalle ore 21, con ingresso, come ogni anno, gratuito e senza prenotazione.

A presentare la manifestazione il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Perrone, gli assessori del Comune di Diso Giandomenico Letizia (Turismo) e Maria Rita Arseni (Ambiente), il consigliere comunale Salvatore Nuzzo, i presentatori della serata Chiara Chiratti e Marco Renna.

L’evento è concepito, come ogni anno, in una serata di luna piena, in uno dei luoghi più incantati della riviera adriatica, l’Insenatura Acquaviva, ubicata a Marina di Marittima, che, per l’occasione, diventa un vero e proprio palcoscenico naturale. Ed infatti, l’insenatura Acquaviva esprime in maniera esemplare ed emblematica bellezza e peculiarità: qualità delle acque, qualità dell’aria, contesto naturalistico.

“È uno sforzo imponente quello profuso dal Comune di Diso nel promuovere ed organizzare un evento unico, in quello che è considerato uno dei luoghi più suggestivi ed incantevoli della costa salentina. E l’evento ‘Acquaviva Blue Moon’ riveste un posto di eccellenza nella variegata offerta turistica estiva del nostro territorio e il merito va riconosciuto per essersi consolidato nel tempo”, ha evidenziato il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Perrone.

L’edizione 2024 di “Acquaviva Blue Moon, che sarà presentata da Chiara Chiratti e Marco Renna, avrà come protagonista Simona Molinari, che si esibirà in una magica cornice a ridosso del mare, in una sera di luna piena. La manifestazione ospiterà, inoltre, Serepocaiontas, giovane cantautrice emergente nel cast di “Viva Rai2!” e Neja, che si esibirà in uno spettacolo in acustica, accompagnata da Osvaldo Lo Iacono.

“È una manifestazione che ha raggiunto ormai una crescita esponenziale e si colloca tra gli eventi estivi più rilevanti in programma sulla costa salentina. Una cornice unica, quella dell’insenatura Acquaviva, per una serata che racchiude al meglio i concetti di qualità, tutela dell’ambiente e buon gusto”, ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Diso Giandomenico Letizia.

Un aspetto importante dell’evento è rappresentato dal Premio Acquaviva Blue Moon, giunto alla sua seconda edizione, che il Comune di Diso riconoscerà a persone che, con il loro impegno, si sono contraddistinte nell’ambito sociale, sportivo, culturale, economico, e nel campo della legalità.

