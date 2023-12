Suoni dal Salento al Mediterraneo: Rachele Andrioli e Claudio Prima in concerto

CORIGLIANO D’OTRANTO – Un viaggio musicale tra Salento e suoni del Mediterraneo: stasera, giovedì 7 dicembre (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) il Laboratorio urbano giovanile di Corigliano d'Otranto ospita il concerto della cantante, autrice e musicista salentina Rachele Andrioli e dell'organettista Claudio Prima.

I due artisti proporranno un viaggio legato alla loro storia musicale che parte dal Salento e gira il Mediterraneo in lungo e in largo. Rachele Andrioli è una delle più originali interpreti della nuova musica salentina. In una carriera iniziata ancora da adolescente ha diviso il palco con musicisti pugliesi e da tutto il mondo, da Officina Zoé, Giro di Banda e Tarantavirus (con Cesare dell’Anna) a Rocco Nigro, con il quale ha pubblicato ben tre album (Malìe, 2014; Maldimé, 2015; Maletiempu, 2018, tutti per l'etichetta Dodicilune), da Arto Lindsay e Piers Faccini fino a Baba Sissoko. Il suo esordio solista Leuca, prodotto da Finisterre nella programmazione Puglia Sounds Records, ha vinto il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

Claudio Prima è leader e ideatore di numerosi progetti di indagine sulle “musiche di confine” (BandAdriatica, Adria, La Repetitiòn - Orchestra senza confini, Tukrè, Manigold). Si esibisce in festival e rassegne internazionali in Europa, USA, Brasile Tunisia, Libano, Giordania, Kuwait. È organettista, cantante, compositore e autore di colonne sonore. È solista dell’opera contemporanea Oceanic Verses di Paola Prestini con cui si esibisce a New York, Washington e al Barbican Center di Londra con la BBC Symphony Orchestra. Dirige la “Giovane Orchestra del Salento” un ensemble di giovani musicisti salentini. È stato assistente di Goran Bregovic e Giovanni Sollima per la Notte della Taranta. Ha un'intensa attività discografica e ad oggi conta più di 80 presenze in pubblicazioni discografiche italiane ed internazionali. Scrive anche musiche per teatro.

In occasione della vigilia della Festa dell'Immacolata sarà disponibile la Puccia, piatto tipico della tradizione salentina. Info e prenotazioni 3381200398.