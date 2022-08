Kascignana, annullato il live di Manuel Agnelli per motivi di salute

CASTRIGNANO DEI GRECI – L’atteso live di Manuel Agnelli, frontman e anima degli Afterhours, che doveva chiudere il Kascignana festival, previsto per domani, martedì 9 agosto, non si terrà: il musicista polistrumentista, vincitore del David di Donatello per il brano “La profondità degli abissi” come miglior canzone inserita nella colonna sonora del film “Diabolik”, e diventato negli anni anche volto televisivo nelle vesti di giudice a X-Factor, ha annullato la propria esibizione a Castrignano de’ Greci per motivi di salute.

Al suo posto, in maniera gratuita, alle 21.30, sul palco dei Giardini Unicef “Aylan Kurdi” per l’ultimo appuntamento della manifestazione organizzata da Arci Lecce Solidarietà e Comune, si esibiranno i Folkabbestia e poi dj set con Tobia Lamare. L’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle 20 e, in tutta l’area, vi saranno diversi stand con prodotti gastronomici.

Qui il comunicato stampa divulgato dall’agenzia dell’artista: “Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di un’infezione intestinale che ha colpito Manuel Agnelli, il concerto di domani, 9 agosto, a Castrignano Dei Greci è cancellato”. Queste le parole di Manuel Agnelli: “Purtroppo un maledetto virus intestinale mi impedisce di essere in forma per domani. Mi dispiace ragazzi, ma devo fermarmi un giorno. Mi scuso per tutti gli inconvenienti che questo può causare ma davvero non sto in piedi. È un peccato non potermi esibire in Puglia, una regione che amo tantissimo e dove, fra l’altro, mi aspettavano parecchi amici, ma ci sarà modo di rifarci”.

Per la data di Castrignano dei Greci è possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 9 settembre, presso lo stesso circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Il tour riprenderà regolarmente il giorno 11 agosto con la data di Ancona ed il giorno seguente, 12 agosto a Bergamo per l’ultima data del tour.