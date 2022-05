La cantante Ana Mena annuncia le tappe del suo tour, due concerti si terranno nel Salento

GALLIPOLI - La cantante spagnola Ana Mena arriverà nel Salento per due tappe di musica live. Entrambe si terranno presso il Praja di Gallipoli: la prima il 3, mentre la seconda il 18 agosto.

Non è la prima volta che la performer, nota in particolare per i successi al fianco di Fred De Palma e Rocco Hunt, arriva in provincia di Lecce per esibirsi. Negli ultimi anni, infatti, è stata più volte ospite del Battiti live tenuto ad Otranto.

Quest'anno ha fatto parlare di sé per la partecipazione al festival di Sanremo, avendo proposto un brano capace di coniugare una "melodia dal ritmo avvolgente" ad una base di musica leggera.

Un post su instagram pubblicato dalla stessa cantante ha reso note le tappe del tour 2022 che - in generale - manifestano una buona presenza di tutta la Puglia, con altri concerti a Bisceglie e Taranto.