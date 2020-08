Elettro ballati! - Festival della tradinnovazione

Elettro Ballati! “Special Edition”

Festival della Tradinnovazione

14/15 agosto 2020 Ore 20

Giuggianello (LE), Il Giardino del Fòllaro



PROGRAMMA:

14/08/2020

>>>Ore 20:00

Mediterraneo in cucina:

Il Ristorantino del Fòllaro - cena d’ascolto solo su prenotazione Info: 346 393 2593

>>>Dalle 23:00

ALLEGRIA GITANA: (Francia-Italia) Rumba Catalana Gipsy Kings Style

BEIRUT WORLD BEAT: Dj Set ARABIK Style

CLAUDIO CAVALLO: Etno World Sound System



15/08/2020

>>>Ore 20:00

Mediterraneo in cucina:

Il Ristorantino del Fòllaro - cena d’ascolto solo su prenotazione Info: 346 393 2593

>>>Dalle 23:00

TRANSALENTO: Musica e Danza tra il Salento e l’India

CLAUDIO CAVALLO + Guest: Etno World Sound System



“Ballati! Il festival della Tradinnovazione“ nato nel 2001 da un’idea di Claudio “Cavallo” Giagnotti, dedicato alla musica tradizionale del Salento, e non solo, e alle sue innovazioni e sperimentazioni.

Il Festival negli anni ha ospitato sul suo palco artisti storici della tradizione salentina come Uccio Aloisi, Pino Zimba, Alla Bua, Aramirè, Canzoniere Grecanico Salentino, Mascarimiri, Aria Corte e Carlo Canaglia, Enza Pagliara, Anna Cinzia Villani, e tanti altri “maestri” della musica salentina, i portavoce nel mondo del patrimonio musicale di questa terra.

Non sono mancati nei quasi 20anni di Festival artisti, dj e producer di fama internazionale: Dj CLICK (FR), Jordi Auguri Lordsassafras (ESP), Papet J (Massilia Sound System) (FR), Radio Babel Marsiglia (FR), la Gipsy music degli Alegria Gitana (FR) e Gitanistan Orkestra (IT\FR\ESP\MOMTENEGRO).

La Tradinnovazione racconta lo spirito che è l’anima dell’evento, rivolto all’incontro del Salento e della Puglia, della loro tradizione e cultura con linguaggi, stili, tradizioni e culture delle altre sponde del Mediterraneo, in un percorso proiettato verso il multiculturalismo e l’abbattimento delle barriere tra realtà differenti. Un approccio che testimonia l’incontro, il dialogo, la convivenza tra civiltà diverse, nel rispetto dei reciproci sistemi di valori e di credenze.

L’edizione 2020 che si svolgerà nei magnifici spazzi di Il Giardino del Follaro a Giuggianello avrà come tema la World Music da ballare nel linguaggio del club music e party electro. Ormai è sempre più frequente che nei maggiori club internazionali del Mediterraneo le musiche dal mondo siano la colonna sonora di serate danzanti che incrociano la musica elettronica.



Credit ed Info:

Produzione: ARRA Produzioni Mediterranee

Art Director: Claudio “Cavallo” Giagnotti

Organizzazione e promozione: Kasia Kurdziel

Allestimenti: Mattia Vergari

Info: 348 0442053 – promo@mascarimiri.com