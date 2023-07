Da Caprarica di Lecce al via la terza edizione del Jeans music festival

CAPRARICA DI LECCE - Per il secondo appuntamento del programma del Jeans Music Festival, la rassegna musicale che rende possibile nel Salento la fusione della musica classica ad altri stili musicali e sperimentazioni, il 16 luglio a Caprarica di Lecce, in piazza Garibaldi alle 21, ci sarà Francesco Del Prete, eccelso violinista salentino, che proporrà il suo nuovo album "Cor Cordis".

Di lui la musicologa Maria Giovanna Barletta ha scritto: "Cor Cordis, concept album nasce dalla necessità di non accontentarsi delle maschere indossate, poetica votata alla libertà creativa senza limiti precostituiti, resta nei dettami di una forma comunicativa aperta a rapire l'attenzione di chi ascolta". "La loop machine e la pedaliera – ha proseguito - liberano multiversi possibili della melodia, dispiegata in stratificazioni sonore e visive liquide”.

“Ecco che la possibilità di varcare i confini tra sé e il mondo è il frutto di una sensazione uditiva, uno spazio ininterrotto che il compositore/esecutore cerca di preservare alla vista chiudendo gli occhi per non essere turbato dal contorno del proprio corpo. Udire in continuo stupore come gioia d'infinite scoperte", ha concluso Maria Giovanna Barletta.

Francesco Del Prete, riproporrà il suo “Cor Cordis” anche venerdì 28 luglio a Scorrano (piazza Municipio ore 21) e lunedì 31 luglio a Poggiardo (piazza Giovanni Paolo II alle 21).

La terza edizione del Jeans Music Festival offre, in tutto, 16 appuntamenti tra Caprarica, Lecce, Nardò, Poggiardo e Scorrano, quest’anno con una attenzione particolare ai giovani artisti, per favorire il ricambio generazionale, e al sassofono impiegato come interprete della musica classica e non solo jazz.

“Il JeansMusic Festival rappresenta una nobile esperienza di innovazione in un territorio di confine e periferico quale il Salento - commenta Paolo Greco, sindaco di Caprarica, che sin dalla sua prima edizione ha scommesso sulla proposta di Matthieu Mantanus e sull’Orchestra Filarmonica di Lecce-. L'idea di reinterpretare il linguaggio musicale in chiave contemporanea è un virtuoso messaggio di ciò che serve a questa terra per uscire da una rassegnata reiterazione della tradizione quale sola espressione e prospettiva non solo culturale”.

E non è un caso se i primi due concerti sono stati programmati proprio a Caprarica. Ad aprire il festival, il 25 giugno scorso, infatti, è stata la flautista e compositrice Clara Blavet presentando il suo album "Narcisi e Camomille”, disco d'esordio intenso ed evocativo nato dall'incontro tra la musica contemporanea, elettronica e pop cantautorale. Adesso è la volta di Francesco Del Prete. E sempre a Caprarica si torna martedì 1° agosto a Caprarica di Lecce (palazzo Baronale, ore 21.00) per un incredibile appuntamento con l’Ensemble de I Talenti Vulcanici.

Questi giovani talenti italiani di musica barocca prodotti dalla Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli sono un fiore all'occhiello italiano riconosciuti in tutta Europa come una delle migliori formazioni di musica barocca, diretti da Stefano Demicheli, e condivideranno il palco con il pugliese Francesco D'Orazio, uno degli artisti che oggi meglio legano il barocco con la creatività contemporanea, per un inedito incrocio tra antico e moderno. E sempre a Caprarica di Lecce (palazzo Baronale, ore 21.00) ci si incontra giovedì 3 agosto con Jacopo Taddei, uno dei giovani sassofonisti più bravi della sua generazione che eseguirà una suite per sassofono e orchestra del direttore Mantanus, su un tema di Mozart, che accompagnerà l’esecuzione della quinta sinfonia di Beethoven; mentre martedì 8 agosto il palco sarà calcato dal duo salentino Andrea Carrozzo – Valeria Fasiello (al pianoforte) con cui il sassofono entra con prepotenza sui palchi della musica classica favorendo l'incontro tra repertori del passato e del presente. Gli altri appuntamenti del Jeans Music Festival sono in programma: venerdì 28 luglio (SCORRANO – Piazza Municipio) ore 21,00 - Francesco Del Prete; lunedì 31 luglio (POGGIARDO – Piazza Giovanni Paolo II) ore 21,00 - Francesco Del Prete; martedì 01 agosto (NARDO' – Giardino Botanico) ore 21,00 - Clara Blavet TRIO (01 agosto) - Clara Blavet, flauti e voce; Beatrice Miniaci, flauti; Valerio Daniele, elettronica e chitarra baritona; martedì 01 agosto (CAPRARICA DI LECCE – Palazzo Baronale) ore 21,00 - Francesco D'Orazio, violino; Ensemble I Talenti Vulcanici; Stefano Demicheli, clavicembalo e direzione, in coproduzione con la Fondazione Pietà de’ Turchini; mercoledì 02 agosto (NARDO' – Chiostro dei Carmelitani) ore 21,00 - Ensemble I Talenti Vulcanici; Stefano Demicheli, clavicembalo e direzione in coproduzione con la Fondazione Pietà de’ Turchini; giovedì 03 agosto (CAPRARICA DI LECCE – Palazzo Baronale) ore 21,00 - Jacopo Taddei, sassofono; Orchestra Filarmonica di Lecce; Matthieu Mantanus, direttore d'orchestra; venerdì 04 agosto (SCORRANO – Museo delle Luminarie) ore 21,00 - Jacopo Taddei, sassofono; Orchestra Filarmonica di Lecce; Matthieu Mantanus, direttore d'orchestra; domenica 06 agosto (VASTE - POGGIARDO) – Piazza Dante) ore 21,00 - Luigi Maio, Musicattore; Orchestra Filarmonica di Lecce; Matthieu Mantanus, direttore d'orchestra; lunedì 07 agosto (NARDO' – Chiostro dei Carmelitani) ore 21,00 - Luigi Maio, Musicattore; Orchestra Filarmonica di Lecce; Matthieu Mantanus, direttore d'orchestra; martedì 08 agosto (CAPRARICA DI LECCE – Palazzo Baronale) ore 21,00 - Andrea Carrozzo, sassofono e Valeria Fasiello, pianoforte; mercoledì 09 agosto (NARDO' – Piazza Cesare Battisti) ore 21,00 - PEPPE SERVILLO, voce recitante; PATHOS ENSEMBLE Silvia Mazzon violino; Mirco Ghirardini clarinetto; Marcello Mazzoni pianoforte; venerdì 11 agosto (NARDO' – Giardino Botanico) ore 21,00 - Andrea Carrozzo, sassofono e Valeria Fasiello, pianoforte

Il Jeans Music Festival 2023, organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, formazione salentina nata nel gennaio del 2017 dall’iniziativa di alcuni componenti dell’ex Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO “Tito Schipa” di Lecce con la direzione artistica del direttore, pianista e compositore svizzero Matthieu Mantanus, in collaborazione con il JeansMusic Lab (www.jeans-music.com)

Il Jeans Music Festival è realizzato anche grazie al sostegno del Ministero della Cultura, attraverso l'ammissione al bando triennale 2022-2024 del Fondo Unico per lo Spettacolo nel settore Festival "Prime istanze triennali" promosso dalla Direzione Generale dello Spettacolo e grazie anche al sostegno del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

Per informazioni: www.jeans-music.com, www.orchestrafilarmonicadilecce.it