Recital lirico al Chiostro dei Teatini

Venerdì 14 agosto straordinario appuntamento con il belcanto al Chiostro dell'Ex Convento dei Teatini di Lecce. Un'occasione unica per per ascoltare le melodie più famose del repertorio operistico, da Donizetti a Rossini, da Bizet a Verdi.

A interpretare i personaggi immortali del melodramma italiano saranno il soprano Maria Luisa Casali, il mezzosoprano Antonella Colaianni, il tenore Federico Buttazzo, il baritono Carlo Provenzano, accompagnati al pianoforte da Michele D’Elia, uno dei principali collaboratori per l’attività artistica e didattica all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Le quattro meravigliose voci, tutte made in Puglia, interpreteranno con eleganza e passione un’antologia brillante e fresca di celebri pagine liriche, nella forma intima ma di grande presenza del recital al pianoforte. Un programma per palati fini, che comprende arie celebri come Votre toast” da “Carmen” di Bizet, “Una furtiva lagrima” da “L’elisir d’amore” di Donizetti, “È strano…..Ah forse lui…Sempre libera! da “La Traviata” di Verdi o “Bella figlia dell’amore” da “Rigoletto” sempre di G. Verdi.

Il concerto fa parte del cartellone estivo della 50^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

“Ai capricci della sorte”

duetto da “L’Italiana in Algeri” di G. Rossini (Colaianni/Provenzano)

“Vorrei spiegarvi, o Dio”

aria da concerto di W. A. Mozart (Casali)

“Ah, mes amis”

da “La Fille du régiment” di G. Donizetti (Buttazzo)

“Mon coeur s’ouvre a ta voix”

da “Samson et Dalila” di C. Saint- Saёns (Colaianni)

“Votre toast”

da “Carmen” di G. Bizet (Provenzano)

“Duo des fleurs”

da “Lakmé” di L. Delibes (Casali/Colaianni)

“Una furtiva lagrima”

da “L’elisir d’amore” di G. Donizetti (Buttazzo)

“Udite, o rustici”

da “L’elisir d’amore” di G. Donizetti (Provenzano)

“Tornami a dir che m’ami”

da “Don Pasquale” di G. Donizetti (Buttazzo/Casali)

“È strano…..Ah forse lui…Sempre libera!”

da “La Traviata” di G. Verdi (Casali)

“Cruda sorte”

da “L’Italiana in Algeri” di G. Rossini (Colaianni)

“Bella figlia dell’amore”

quartetto da “Rigoletto” di G. Verdi (Buttazzo/Casali/Colaianni/Provenzano)

