Sei festival: Thurston Moore dei "Sonic Youth" in concerto nel Salento

CORIGLIANO D'OTRANTO - Dopo Shame, Goran Bregovic e Wedding and funeral band arriva l'annuncio ufficiale del terzo nome internazionale della diciassettesima edizione del Sei, festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub. Domenica 16 luglio nel fossato del Castello Volante di Corigliano d'Otranto approderà l’intramontabile energia creativa di Thurston Moore, una leggenda e icona dell'alternative rock. Co-fondatore dei Sonic Youth (gruppo attivo dal 1981 al 2011), il cantante e compositore statunitense, considerato tra i chitarristi più innovativi e influenti della storia della musica, ha ispirato un’intera generazione di musicisti e sperimentato diversi linguaggi per esprimere il suo dirompente genio artistico. Quella di Thurston Moore è una vita profondamente permeata dall’arte e dalla necessità di espressione su vari livelli, che dal vivo con la band trova una delle sue forme più naturali e coinvolgenti.

Thurston Moore, biografia

Ha fondato i Sonic Youth nel 1980. Da allora, è diventato una figura in primo piano nella scena rock alternativa, da quando questo particolare genere soprannome è stato identificato per la prima volta per indicare qualsiasi musica che sfidasse e si distanziasse dallo standard mainstream. Con i Sonic Youth, Moore ha avvicinato un'intera generazione al valore della sperimentazione nel rock’n’roll, dall’ispirazione per i nascenti Nirvana, all'album Daydream Nation dei Sonic Youth, inserito nel National Recording Registry nel 2006 dal US Library of Congress for historical preservation.

Thurston registra e si esibisce in una miriade di discipline che vanno dalla libera improvvisazione alla composizione acustica fino alla destrutturazione black/white metal/noise. Ha lavorato con Yoko Ono, John Zorn, Bobby Gillespie, David Toop, Cecil Taylor, Faust, Glenn Branca e molti altri. La sua residenza al Louvre di Parigi ha incluso collaborazioni con Irmin Schmidt di Can e Stephen O'Malley.

Accanto alle sue varie attività nel mondo della musica, si occupa di editoria e poesia e insegna scrittura alla Jack Kerouac School of Disembodied Poetics della Naropa University, programma fondato da Allen Ginsberg e Anne Waldman nel 1974.

Il festival

