Rossini, Donizetti, Puccini: si alza il sipario della stagione lirica

LECCE – Prende il via domenica 4 dicembre 2022 la nuova stagione lirica di tradizione della Provincia di Lecce, giunta alla 47^ edizione e realizzata grazie ai finanziamenti di Regione Puglia e Ministero della Cultura, con la collaborazione del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese. L’evento è stato presentato nella conferenza tenutasi nel foyer del teatro Politeama Greco.

Tre opere in cartellone, con autori di livello come Rossini, Donizetti e Puccini, nel progetto artistico, che coinvolge tutti gli attori del territorio.

“Raccogliamo il frutto del grande lavoro di una squadra – ha esordito il presidente della Provincia, Stefano Minerva - che ha seguito la mia intuizione di partecipare al bando del Ministero, mantenere la qualifica di soggetto che poteva darci accesso ai fondi, riuscire a costruire una progettazione apprezzata dal Ministero e convincere la Regione a cofinanziare questo progetto. Oggi restituiamo alla città di Lecce, alla provincia e a questo territorio un’eccellenza straordinaria: riparte la Stagione Lirica di tradizione della Provincia di Lecce e ne siamo orgogliosissimi. Ora mi aspetto la risposta dalle persone, che sapranno godere della bellezza dell’arte e delle straordinarie eccellenze del territorio che la Stagione Lirica metterà in campo”.

Sulla stessa linea di pensiero il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto da remoto: “La gioia è davvero tanta e non vedo l’ora di poter sedere in teatro per godere di una delle bellissime opere in cartellone. L’augurio, ovviamente, è che sia solo l’inizio per fare ancora di più, perché la Puglia non solo per i suoi abitanti ma anche per i suoi turisti ha bisogno di un’attività lirico sinfonica come quella che sarà realizzata a Lecce e, soprattutto, ha bisogno delle Province”.

Anche la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone ha rivolto un saluto attraverso un video messaggio, ricordando gli oltre due milioni di euro investiti, per consentire che l’attività potesse proseguire e che il lavoro di musicisti professionisti fosse salvaguardato: “Adesso, dopo l’esperienza tremenda del Covid, siamo di nuovo al fianco di questi bravissimi maestri e della Provincia di Lecce, perché la tradizione del belcanto è parte indissolubile della tradizione culturale pugliese, e perché la cultura deve restare un faro di speranza per tutte e tutti noi. Credo non ci sia niente di più bello che poter ricominciare qui, in questo teatro, oggi, tutti insieme”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale alla Cultura, Fabiana Cicirillo, che ha parlato di “una vera e propria corsa senza limiti nel recupero ai finanziamenti ministeriali e della Regione Puglia”. Il dirigente del servizio Governance strategica Roberto Serra, che ha coordinato il progetto della stagione, ha evidenziato come si restituisca “un patrimonio alla collettività dopo 7 anni di silenzio”. Donato Metallo, presidente della VI commissione regionale, ha parlato di “un giorno di festa, di rinascita e di ripartenza”, mentre il vicepresidente del Teatro pubblico pugliese, Marco Giannotta, di “giorno straordinario per il risultato ottenuto”.

La produzione di opere tradizionali che assicurino alti standard di qualità, il sostegno della creatività e del talento giovanile, la formazione di un pubblico attento e interessato, la collaborazione con enti nazionali, il coinvolgimento della rete scolastica e culturale del territorio: sono questi i principali obiettivi che la Stagione Lirica numero 47 si propone con la sua programmazione, firmata dai direttori artistici Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

Il cartellone 2022 ospita tre titoli operistici che, per ricchezza di linguaggio e pathos interpretativo, rappresentano al meglio il patrimonio della tradizione lirica italiana. Ad inaugurare il nuovo corso della Stagione, che sarà accolta dal teatro di tradizione Politeama Greco di Lecce, sarà Il “barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, considerata l’opera buffa più famosa al mondo, che andrà in scena nei giorni 4 (ore 18) e 5 dicembre (20.45). A dirigere l’orchestra sarà chiamato Giovanni Di Stefano, mentre la regia sarà di Paolo Panizza.

La stagione proseguirà con “Lucia di Lammermoor “di Gaetano Donizetti programmata per l’11 (alle ore 18) e 13 dicembre (ore 20.45). L’opera del grande bergamasco sarà diretta da Alfonso Scarano, di origine pugliese, da anni sul podio di grandi orchestre internazionali; la regia sarà di Giandomenico Vaccari che, per l’occasione, sarà affiancato dallo scenografo Alfredo Troisi, autore di un allestimento che rispecchia la tradizione, non tralasciando elementi di novità.

Terza opera in programma sarà “Tosca” di Giacomo Puccini, che debutterà il 23 dicembre (ore 20.45), con repliche il giorno di Natale, domenica 25 dicembre (ore 18) e il 28 dicembre (ore 20.45): sarà realizzata grazie ad una coproduzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e la Fondazione Rete Lirica delle Marche. A firmare la regia è stata chiamata Renata Scotto, che sarà coadiuvata da Michele Olcese per le scene. A Gianna Fratta affidata la direzione d’orchestra.

In programma anche il concerto lirico-sinfonico “Omaggio a Tito Schipa” del 27 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce.

Accanto alle produzioni liriche, sarà implementata l’attività di educazione del pubblico alla conoscenza del repertorio e alla bellezza dell’arte operistica. Ciò avverrà attraverso “Ouverture”, il ciclo di conferenze di introduzione ai titoli in cartellone, con cui si approfondiranno i contenuti musicali e drammatici delle opere, nell’imminenza del debutto di ciascuna opera. A questi incontri parteciperanno anche i direttori d’orchestra, i registi e gli artisti principali, offrendo l’occasione al pubblico di fare domande inerenti alla produzione e di intrattenersi con i protagonisti. Il Teatro diventerà un vero e proprio incubatore creativo, una sorta di “officina”, in cui sarà possibile proporre narrazioni artistiche utilizzando linguaggi diversificati.

Il primo appuntamento con le “Ouverture” sarà venerdì 2 dicembre, alle ore 17, nel foyer del teatro Politeama a Lecce, con la conferenza introduttiva all’opera “Il barbiere di Siviglia”, con il giornalista e critico musicale Eraldo Martucci. Per “Lucia di Lammermoor” l’intervento sarà a cura dell’esperto Antonio Montinaro, nell’Auditorium del Museo Castromediano, a Lecce, il 10 dicembre ore 17.30. Infine, la terza conferenza di introduzione alla “Tosca” è in programma lunedì 19 dicembre, ore 18, nel foyer del teatro Politeama Greco a Lecce, con Eraldo Martucci.

La Stagione 2022 punta anche a catturare un pubblico giovanile sempre più curioso e affascinato dal patrimonio musicale, fornendo un’occasione di crescita culturale. Per agevolare il coinvolgimento dei ragazzi, infatti, c’è il progetto “Studenti all’Opera” con due matinée della “Tosca”. Il 17 dicembre, ore 10.30, la “prova didattica” è destinata agli studenti degli Istituti superiori, mentre il 19 dicembre, alle 10.30, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Inoltre, gli studenti potranno anche assistere alle recite serali con biglietti a costo ridotto. Per facilitare ulteriormente la fruizione degli spettacoli, sarà effettuata la proiezione del testo del libretto mediante “sopratitoli”, in modo da rendere comprensiva la parola cantata.

La politica di educazione e promozione presso il pubblico si tradurrà anche nella realizzazione dei libretto di sala, “strumento di comunicazione culturale e intellettuale” che lega teatro e spettatore. Infine, dal 2022 la Provincia di Lecce, con il progetto stagione lirica di tradizione, è entrata a far parte della rete internazionale “International Theatre Institute”, diventando partner del Centro italiano. L’Iti è la più grande organizzazione artistica al mondo, fondata nel 1948 dall’Unesco e si occupa di proteggere e di promuovere le arti.

