Galatina, concerto in piazza con l’Orchestra popolare Notte della Taranta

GALATINA - Tutto pronto a Galatina per lo show di Capodanno con La Notte della Taranta. Domenica 1 gennaio, alle ore 20, in piazza San Pietro, l’Orchestra Popolare terrà un live speciale: due ore di puro spettacolo in un viaggio sonoro e danzante che farà vivere al pubblico l’atmosfera magica del Concertone con la musica tradizionale che si fonde con le sonorità delle migliaia di artisti italiani e internazionali incontrati sul palco della Taranta in 25 anni di storia.

Nella città di San Paolo delle Tarante, i tamburelli della festa sono pronti ad invadere piazza San Pietro e piazza Dante Alighieri per salutare il 2023 a ritmo di pizzica.

Sul palco saliranno i cantori dell’Orchestra Popolare Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore Cavallo Galeanda, Enza Pagliara, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri e Alessandra Caiulo e i musicisti Attilio Turrisi - chitarra battente, Giuseppe Astore - violino, Roberto Gemma - fisarmonica, Nico Berardi - fiati, Leonardo Cordella - organetto, Antonio De Mariani - batteria, Valerio Combass Bruno - basso, Gianluca Longo - mandola, e i tamburellisti Roberto e Alessandro Chiga, Gioele Nuzzo, Carlo De Pascali. Danzeranno Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Laura Boccadamo, Cristina Frassanito, Andrea Caracuta e Marco Martano.

Un nuovo progetto della Fondazione La Notte della Taranta per la promozione della cultura della partecipazione in collaborazione con il Comune di Galatina e il Teatro Pubblico Pugliese. Obiettivi: valorizzare il turismo culturale con una campagna di promozione che mette in risalto le bellezze culturali e ambientali, i percorsi enogastronomici della Capitale del Pasticciotto salentino, la straordinaria ricchezza artistica della basilica di Santa Caterina; sostenere i processi partecipativi promossi a livello territoriale affinché la cultura del dialogo partecipato tra la pubblica amministrazione e i cittadini continui a svilupparsi e a radicarsi. Scopo della Regione Puglia è realizzare interventi nell’interesse della comunità locale e coinvolgere la cittadinanza con forme di co-progettazione.

Meta leggendaria tra Medioevo e Rinascimento, Galatina punta oggi alla qualità dell’offerta turistica invernale proponendo al pubblico l’eccellenza della musica popolare. Lo spettacolo si aprirà alle 19:45 con la coreografia dedicata alla rinascita del paesaggio salentino distrutto dalla Xylella.

L’associazione Olivami, che ha promosso l’adozione degli alberi di ulivo e realizzato il Parco Ulivi della Taranta, donerà 100 litri d’olio alla famiglie bisognose di Galatina ai quali si aggiungeranno i pacchi alimentari di Taranta Solidale. La cerimonia di consegna vedrà la partecipazione del sindaco di Galatina Fabio Vergine, del direttore di Olivami Simone Chiriatti e del presidente della Fondazione Notte della Taranta Massimo Manera.

Alle 22:30 Galatina e Friends con Antonio & Riccardo Maglio dj, Tekemaya from Solero dj, Walter t. from BallaItalia, Roberto Serra dj, Freddy Codazzo dj, Sugar dj, Gianni Bruni dj, Gianfranco Loreta e tantissime altre sorprese in collaborazione con l’associazione socioculturale “Quelli di piazza San Pietro 2.0”.

Il concerto di Capodanno è un progetto della Fondazione Notte della Taranta in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Galatina e sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese.