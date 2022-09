“Nati per scrivere”, successo per la prima edizione del concorso letterario

OTRANTO - Si è tenuta domenica scorsa, a Otranto, in Largo Porta Alfonsina, la serata di premiazione del concorso letterario nazionale “Nati per scrivere”, alla sua prima edizione. Una serata emozionante, che ha riempito la piazza di Porta Alfonsina e che ha visto alternarsi sul palco artisti come Carla De Fabrizio, Sofia de Benedetto, Gianmarco Alfieri, Costanza Paiano, Time for Music Scuola di Musica, con l’animazione di Giustina de Iaco.

Il concorso, promosso dall'Associazione Onlus Figli in Paradiso, è rivolto esclusivamente ai giovani talenti della scrittura che, in tutta Italia, frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. Ragazzi e ragazze, quindi, tra gli 11 e i 18 anni, che hanno voluto mettersi alla prova trasferendo nero su bianco la propria creatività e le proprie emozioni, in forma di prosa (racconto, saggio breve, articolo) o di poesia. A breve sarà lanciata la seconda edizione, con numerose novità.

Per questa prima edizione, avviata a gennaio 2022 con il patrocinio del Comune di Otranto, sono giunti da tutta Italia e valutati centinaia di elaborati. Del team organizzativa fanno parte Silvia Negro, Marina Piconese, Federica Piconese e Loredana Casciaro. Importante il contributo degli sponsor Quarta Caffè e Residence Castello di Luigi Raffaele, e dei gruppi “Figli in Paradiso" intervenuti e il Comune di Otranto per il supporto e il patrocinio.

Numerosi i premi assegnati nel corso della serata agli aspiranti scrittori in gara: i primi classificati per le categorie prosa e poesia hanno ricevuto un premio in denaro di 300 euro e un nuovissimo lettore ebook Kindle di ultima generazione; ai secondi classificati la somma di 200 euro e un buono acquisto di 50 euro presso la libreria e casa editrice Anima Mundi di Otranto; ai terzi classificati, infine, un premio di 100 euro e un buono acquisto di 30 euro presso Anima Mundi.

Di seguito l'elenco dei vincitori: Sezione prosa, 1. “Un sussurro migliaia di voci” di Sofia Toniolo (Vicenza); 2. “Un treno per la vita” di Jennifer Cortini (Montelupo Fiorentino - FI); 3. “Le ali delle farfalle” di Melissa Fornasari (Guastalla - RE). Sezione poesia: 1. “Passa il confine e vivi la quiete” di Aurora Scuderi (Giarre - CT), 2. “Uomini ultimi” di Eleonora Petrini Rossi (Roma), 3. “Allergia d’inverno” di Allison Orlandi (Pasturo - LC).

Sono stati conferiti, inoltre, diversi premi extra dedicati alle eccellenze del territorio salentino: una categoria denominata “Menzione speciale per la creatività del territorio” che ha premiato, con delle somme in denaro donate da alcune famiglie del luogo, gli elaborati di alcuni ragazzi salentini che si sono distinti per creatività, tematica e coinvolgimento emotivo. Di seguito l'elenco: Giampiero Alfieri (Istituto Mattei di Maglie), Benedetta Lezzi (Liceo Costa di Lecce), Giorgia De Dominicis (liceo Trinchese di Martano), Pierluigi Mancino (Scuola secondaria di primo grado, Racale), Giulia Cisternino (Istituto Alberghiero di Otranto), Salvatore Zaira (Scuola secondaria di primo grado, Uggiano), Emanuela Nocco (Scuola secondaria di primo grado, Maglie), Matteo Greco (Scuola secondaria di primo grado, Castri), Elena Mariano (Scuola secondaria di primo grado, Scorrano), Aurora Zezza (Scuola secondaria di primo grado, Giurdignano).

Spazio anche ai più piccoli, ovvero agli alunni delle Scuole Primarie del territorio che si sono cimentate proponendo in concorso delle vere e proprie opere multiformi, composte da un misto di scrittura e disegno, ispirate ai temi dell'amicizia, della fratellanza e della pace. Le opere sono state esposte in Largo Porta Alfonsina per l'intera serata. Lo spirito della cerimonia di premiazione, così come del Concorso in generale, è stato quello di valorizzare e incoraggiare i talenti dei giovani e dei giovanissimi, convinti che questi siano il vero, unico motore per la rinascita e il miglioramento concreto quanto spirituale della nostra società. Nel corso della serata, animata sul palco dall'attrice, speaker radiofonica e regista teatrale Giustina de Iaco, è stato dato infatti ampio spazio ai giovani e alle loro tante abilità. Non solo sono stati letti sul palco alcuni estratti dalle opere premiate, ma sono state ospitate diverse performance artistiche di qualità eseguite interamente da artisti di giovane età: la violinista Carla de Fabrizio, la cantante Sofia De Benedetto, la giovanissima circense Costanza Paiano e, a chiusura della serata, il concerto di un'inedita formazione musicale degli allievi della Scuola di Musica “Time for Music” di Maglie, composta da Matteo Castelluzzo, Sara Cavalera, Giulio Chiriacò, Giulia D'Alba, Davide De Bene, Luca di Corato, Mattia Graziuso, Gioele Leo, Zaira Merico, Raffaella Nicolazzo, Nicoletta Panarese e Luca Portaluri, accompagnati dai maestri Checco Leo, Paolo Colazzo e Francesca Rinaldi, direttrice di Time for Music. Il concerto ha chiuso la serata proponendo diversi brani della scena musicale pop contemporanea.

L’Associazione Onlus “Figli in Paradiso: ali tra cielo e terra” da oltre vent'anni si impegna nel sostegno alle famiglie in lutto per aiutarle ad uscire dalla solitudine, attraverso la condivisione del dolore, l’ascolto, la presenza discreta e soprattutto con un cammino di fede. L'associazione nasce nel 1999, quando Virginia Campanile, orfana di suo figlio Daniele, decide di bussare alla porta di altre mamme come lei, e si diffonde in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia dove, oltre agli incontri mensili in cui si celebrano le Messe per i propri figli, si sono diffusi i gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto) per l’elaborazione del lutto. Per approfondire: www.figliinparadiso.it