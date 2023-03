Storie e suoni della world music nella nuova edizione di “Crita – musica e musicanti”

CORIGLIANO D’OTRANTO - Massimo Pasca e Phlegma Dub Band, Alessandro D’Alessandro con Cristiana Verardo inaugurano, sabato 18 e domenica 19 marzo al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, la nuova rassegna della cooperativa Ventinovenove dedicata alla world music

Spettacolo dal vivo e luoghi. È un binomio imprescindibile per la cooperativa Ventinovenove che inaugura sabato 18 e domenica 19 a Corigliano d’Otranto la rassegna “Crita – Musica e musicanti”, con la direzione artistica di Gabriele Polimeno e Mary Negro. Dal teatro alla musica, il nuovo progetto si muove verso nuovi orizzonti sempre con l’obiettivo di promuovere luoghi o spazi più periferici attraverso le arti. In programma quattro incontri con alcuni musicisti della world music della scena salentina e non solo.

Il primo appuntamento della rassegna, che proseguirà con nuove date nel mese di maggio, in programma per sabato 18, alle 21, al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, vedrà protagonisti Massimo Pasca e Phlegma Dub Band (Emanuele Flandoli, Nik Gambino e Lorenzo Lorenzoni) con il loro progetto “Voce del Verbo Spoken”.

Si tratta del primo album solista di Massimo Pasca, noto illustratore, un lavoro che nasce da una sua passione per la poesia orale e la frequentazione di diversi slam poetry in giro per l’Italia. L’artista salentino è conosciuto anche per aver fondato il gruppo Working Vibes (band storica della musica reggae che si è sciolta nel 2012) con il quale ha registrato quattro dischi e solcato diversi palchi. Il nuovo album, uscito per l’etichetta Linfa, presenta una scrittura ritmata e poetica, visionaria, difficile da riscontrare in ambito reggae ma con lo sguardo verso questo genere e collocabile come approccio al dub poetry di matrice inglese.

Domenica 19, alle 21, è la volta di Alessandro D’Alessandro, virtuoso organettista italiano, che presenterà “Canzoni” accompagnato da Cristiana Verardo, cantautrice salentina.

“Canzoni” è l’album d’esordio dell’organettista che ha portato uno strumento tipico della tradizione popolare a dialogare con altri stili, ritmi ed armonie, ampliandone notevolmente le capacità espressive. Per questo lavoro ha deciso di misurarsi, in solo¸ con classici della canzone nazionale e internazionale, volgendo il soffio di quel mantice verso una sorprendente pluralità di mondi artistici, con esiti di grande fascinazione accentuata dalle voci di Elio, Sergio Cammariere, Neri Marcorè e Sonia Bergamasco, David Riondino, Musica Nuda, Joan Manuel Serrat e Peppe Voltarelli, oltre che dagli interventi di musicisti come Daniele Sepe, Roberto Angelini, Daniele Di Bonaventura, Arnaldo Vacca e dell’Orchestra Bottoni.

“Crita – Musica e musicanti” è il nuovo progetto della cooperativa Ventinovenove vincitore del Bando Promozione Progetti Discografici dal vivo 2022 – 2023 promosso da Nuovoimaie. Le due serate sono realizzate in collaborazione con Castello Volante, Ass.ne P.Etra, Jata Aps, Zeronovenove, Legacoop Puglia e Distretto Produttivo Puglia Creativa. Info: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.com