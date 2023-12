Arrivano le Strampastorie. Tour natalizio per Jonathan Imperiale con “Una mano dal cielo”

CASARANO - Prende il via il tour natalizio di presentazione di “Una mano dal cielo”, il primo libro della collana Strampastorie a cura di Jonathan imperiale. Dopo la prima tappa di Collepasso, è ora la volta di Casarano, nell’ambito della rassegna "Magico Natale ": appuntamento fissato per il 16 dicembre, nella cornice del palazzo d'Elia, alle 19.

Seguirà la tappa di Tuglie, il 27 dicembre, presso la cantina “Paparussu” per la rassegna "Natale in cantina", in via Tramacere, sempre alle 19 e il 30 dicembre in quel di Parabita, nello spazio del Museo del Manifesto, in via Coltura, alle 18.30, all’interno della rassegna “Parabita Luoghi d'incanto” 2023.

Il libro di Imperiale, illustrato da Piero Schirinzi, si apre con i dialoghi con il professore, una sorta di social psicologo che tutti vorremmo interrogare sulle questioni della vita, ispirato alla figura di Luciano De Crescenzo.

Questa chiave dialogica, fil rouge dell’opera, porta con sé il lettore fino alla sospensione del giudizio, al fine di trovare soluzioni originali, spesso in chiave ironica alle tante e variegate difficoltà quotidiane che la vita non risparmia proprio a nessuno. Tra battute fulminanti, il percorso si spiega fino ad arrivare alla novella che dà titolo al libro, ambientata a Betlemme durante la notte della Natività.

Qui, improvvisamente, sparisce Gesù dal suo giaciglio e un pastore decide di andare a cercarlo. Il viaggio lungo un paesaggio fiabesco si arricchisce di incontri inattesi e sorprendenti con personaggi della cultura popolare italiana: da Totò a de Filippo, fino a Troisi, passando per Arbore, Frassica e molti altri. Tra le tante interessanti e fascinose personalità spicca quella del Professore, l’unico, in realtà, a poter dare una risposta al mistero della sparizione, ma che è assorto in una questione teologica: esiste veramente la Mano dal Cielo.

Della sua opera scrivono: “Un inno alla creatività che ama perdersi nelle favole della vita, dove tutto torna per ampliarsi, diventare storia, sorriso, ironia. Surreale, il libro trasporta il lettore in un mondo senza tempo”. E ancora: “Ciò che resta è un’avventura sul muro della creatività dove, tra i dialoghi, nasce una storia ai confini del mondo, ai piedi di una grotta antica…”.

Jonathan Imperiale, scrittore salentino dalla poliedrica personalità, è dottore in filosofia ed esperto in scienze dell’antichità, autore di saggi accademici, ha attraversato il suo periodo da cabarettista in Laboratorio Zelig 2009, autore ed attore teatrale per “La Kimera” e regista di videoclip musicali, approda ora nel mondo narrativo con quest’opera che darà avvio alla collana “Strampastorie”, dispiegando il suo genio creativo in varie direzioni, non ultima quella legata al mondo dei social e della sperimentazione di nuovi strumenti.

“Ho realizzato un trailer del mio libro - dice lo scrittore Jonathan Imperiale - per introdurre chi mi vorrà leggere nel mondo di Strampastorie. Trovatevi un punto di vista, un’opinione, una frase soffice e mettetevi comodi davanti al fuoco del racconto. Siate liberi di perdervi nelle pieghe delle storie, in qualche parola messa di traverso, in un suono imprigionato dai fogli. Le storie più belle non hanno veri finali, ma solo direzioni e paesaggi inesplorati. Cercate ovunque in questi luoghi. Da qualche parte è nascosto il grimaldello dei sogni”.

Gli appuntamenti:

16 dicembre ore 19:00 – palazzo d’Elia - Casarano

27 dicembre ore 19:00 – cantina Paparussu – Tuglie

30 dicembre ore 18:30 – Museo del manifesto – Parabita

Qui, di seguito, il trailer:

https://youtu.be/u7YjXhrfooQ?si=NnkH2nNtnACktxjS