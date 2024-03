“Destini”, Lele Spedicato e Clio Evans a Leverano: premio ai Negramaro

LEVERANO – Altra tappa per “Destini”: venerdì 15 marzo, alle 18, si terrà presso la sala assembleare della Banca di credito cooperativo a Leverano la presentazione del libro, edito da Mondadori e scritto da Clio Evans e Lele Spedicato.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità presenti, dialogheranno con gli autori: Andrea Scardicchio, docente di letteratura italiana contemporanea e direttore del Lib Lab dell’Università del Salento, Assunta Tornesello - direttrice Uoc Onco-ematologia pediatrica, Giuseppe Pulito - direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione e Alessandro Melatini - direttore Uoc Neurochirurgia, tutti dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Durante la serata sarà consegnata allo stesso chitarrista dei Negramaro la statuetta del dio Thot (divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza), simbolo dell’alto riconoscimento Virtù e conoscenza, assegnato alla band salentina, famosa nel mondo per l’originalità della scrittura musicale, da una giuria tecnico-scientifica presieduta da Antonio Pasca, presidente del Tar Puglia e della giuria tecnico-scientifica del premio.

Attesa è la presentazione di Borders, opera audiovisiva di Francesco Arnesano, costruita su una tematica che fonda le sue radici sul confine delimitante tra la vita e la morte. Con essa, l’autore, violinista e specialista in musica elettronica ed elettroacustica, cerca di far immedesimare lo spettatore nel protagonista, attraverso la ricostruzione di scenografie astratte che mostrano lo stato d’animo, l’interiorità malinconica della persona, partendo dal momento in cui è consapevole di essere affetta da una grave malattia.

Proprio quella malattia che Clio Evans e Lele Spedicato hanno saputo sconfiggere e, nel loro libro “Destini”, descrivono come qualcosa che li ha resi più consapevoli di quanto sia bella la vita, soprattutto di quanto sia forte quando vince sulla morte. Con il racconto senza veli delle loro vite e la testimonianza reale della loro battaglia (lei guarita da un tumore al cervello ritenuto incurabile e lui da un gravissimo ictus), essi mandano un messaggio di speranza, di resilienza, dicono che non sempre tutto è perduto, che si può rinascere e, ancor di più, generare vita.

“Il Virtù e conoscenza - riferisce Cosimo Damiano Arnesano, presidente MediterraneaMente Aps - è il riconoscimento alle eccellenze mediterranee che si sono distinte per una qualsiasi forma ed espressione socio-economica-culturale e per il loro impegno a favore del bene comune, divenendo esempio di alti valori da custodire e tramandare alle nuove generazioni. In questo caso, il connubio con il libro autobiografico “DESTINI” risulta a dir poco appropriato per il messaggio di spiritualità e fede cristiana, di fiducia nella sanità, di reazione alle avversità, che gli autori trasmettono al lettore”.

L’evento gode del patrocinio di Comune di Porto Cesareo, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione delle Università del Mediterraneo, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Università del Salento, Confindustria Puglia, Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, Coni Puglia, Sport e salute Puglia.

L’ingresso è libero e su prenotazione con messaggio whatsapp al n. 349.1045425 oppure per email: mediterraneamente.aps@gmail.com

