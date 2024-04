Devozioni, luminarie, fuochi e concerti per festeggiare il Santissimo Crocifisso

GALATONE – Tra folclore e devozione ritorna la festa del Santissimo Crocifisso a Galatone: le solenni celebrazioni con la benedizione della reliquia del legno della croce, la processione, le luminarie, la banda, il canto, le baracche, i fuochi d’artificio, insomma “Lu Panieri”.

Il comitato festa, presieduto da Luigi Greco, anche in questa edizione 2024 ha lavorato in sinergia con il rettore don Agostino Lezzi e l’amministrazione comunale per la costruzione di un programma all’altezza delle attese.

Quattro giorni di festa, tra le più significative della provincia, capace di attirare devoti, visitatori e turisti, conservando tutte le sue tradizioni più significative. Per il programma civile spazio a tutti gli elementi fondamentali per caratterizzare al meglio i festeggiamenti: luminarie a cura della premiata ditta Antonio Santoro da Alessano, fuochi pirotecnici, sia diurni che serali, affidati alla Pirotecnica del Sud di Galatina e alla Pirotecnica Moderna da Genzano di Lucania (PZ).

Immancabili i concerti bandistici per le vie della città e nella tradizionale cassa armonica di piazza Costadura: il 2 maggio con il concerto bandistico Città di Aradeo diretto da Giada Chezzi e il concerto bandistico municipale Città di Taviano diretto da Daniele De Pascali; il 3 maggio con il Gran concerto bandistico Città di Francavilla Fontana (BR) diretto da Ermir Krantja e il Gran concerto bandistico Città di Bracigliano (SA) diretto da Carmine Santaniello; infine, il 4 maggio con il Gran concerto bandistico Città di Conversano (BA) diretto da Susanna Pescetti.

Il primo maggio, dopo la benedizione della città sul sagrato del santuario, in Piazza Costadura i festeggiamenti civili iniziano con Zigo & i Carosello, un varietà di musica da ballare e cantare.

Attesissimo il 4 maggio, alle ore 21 in piazza San Sebastiano, il concerto di Paolo Belli, con la sua inseparabile Big Band. La stessa piazza ospiterà il 3 maggio, sempre alle 21, “Io, Te E Puccia”.

In entrambe le serate la seconda edizione del “Salento Food Festival” con l'obiettivo di valorizzare i prodotti tipici del Salento, della Puglia e non solo con i migliori espositori enogastronomici, pietanze tipiche e tradizionali, vino e birra artigianale locale.

Ci sarà poi la lotteria “ti lu panieri” 2024 che vede per i fortunati la possibilità di vincere una crociera MSC per due come primo premio, una TV da 50” Samsung per il secondo e un Tablet Samsung come terzo premio. Estrazione il 4 maggio in Piazza San Sebastiano.

