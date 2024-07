Torna il festival “Duerive”: tra gli ospiti Cristiano Godano e Matteo Paolillo

TRICASE/TIGGIANO - Il mare, come metafora di costruzione e attraversamento di una storia capace di cambiarti la vita, è il filo conduttore di “Duerive, festival delle storie”, che si snoderà dal 26 al 28 luglio, tra Tricase e Tiggiano.

La terza edizione, curata dai direttori artistici Graziano Gala, scrittore e critico letterario ed Emanuele Bosso, influencer di libri, esperto di letteratura contemporanea, coadiuvati dall’Associazione “Due rive: festival delle storie”, formata da Andrea Ciardo, Serena Colazzo, Andrea Di Paola, Enza Zocco, è organizzata con il patrocinio della Provincia di Lecce e il contributo di Regione Puglia, Comune di Tricase, Associazione Tina Lambrini – Palazzo Comi, Polo Biblio-Museale di Lecce, Unione dei Comuni Terra di Leuca, Associazione Pro Loco Tricase e Comune di Tiggiano.

Ad animare la rassegna 2024, alcuni protagonisti della letteratura nazionale, della musica fuori dagli schemi e del cinema italiano.

Si parte venerdì 26 luglio, alle ore 20, nella cornice di uno dei più prestigiosi gioielli del patrimonio della Provincia di Lecce, Palazzo Comi a Lucugnano, frazione di Tricase che, per il “Cantiere esordi”, ospiterà l’evento intitolato “Bracciate”, in cui le scrittrici Maria Francesca Benvenuto (Mondadori), Giulia Della Cioppa (Alter Ego), Deborah D’Addetta (Perrone) presenteranno i loro ultimi lavori editoriali. Dialogherà con le autrici lo scrittore Mattia Insolia. A seguire, l’evento “Tuffarsi”: Marco Amerighi, curatore editoriale di Book Pride e Mario Carparelli, docente di filosofia, incontreranno Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, per parlare del suo ultimo libro “Il suono della rabbia” (Il Saggiatore).

Il festival proseguirà sabato 27 luglio, sempre a partire dalle ore 20, in piazza Don Tonino Bello a Tricase, con l’evento “Bagliori”. Il musicista internazionale Redi Hasa riceverà il premio “Duerive-QuiSalento” e si confronterà con i giornalisti Annibale Gagliani e Matteo Tangolo. A seguire, le celebrazioni per i trent’anni della casa editrice Minimum fax, con ospiti a sorpresa.

Terzo e ultimo appuntamento domenica 28 luglio (ore 20), presso Torre Nasparo a Tiggiano, con l’evento titolato “Immergersi”: la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone presenterà il suo romanzo “Magnifico e tremendo stava l’amore” (Einaudi), in dialogo con il direttore artistico Emanuele Bosso. A seguire, per l’evento intitolato “Salpare”, Matteo Paolillo, protagonista della fiction Rai “Marefuori”, presenterà il suo libro d’esordio “2045” (Solferino), dialogando con i direttori artistici Graziano Gala ed Emanuele Bosso.

Il Festival Duerive chiuderà il sipario con “DueriveOFF”, momento di festa voluto per celebrare il Mediterraneo, i suoi talenti e le opportunità della grande narrativa italiana. La serata, organizzata in collaborazione con Comune di Tiggiano e Associazione TUA, vedrà l’esibizione di Graziano Orlando e del progetto “About Ape”, vibrante iniziativa musicale cresciuta all’interno del progetto di valorizzazione del territorio “Ape in Funky Garage”.

