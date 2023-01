Contro discriminazioni e per l’inclusione: torna a Trepuzzi “BlaBlaBla”

TREPUZZI - Tre giorni per esplorare – tra teoria e pratica, libri e spettacolo, laboratori e concerti – cosa si muove intorno alle nuove pratiche educative, quelle che puntano a costruire un senso di cittadinanza più aperto e insieme inclusivo, quelle che guardano oltre i tradizionali stereotipi di genere.

Appuntamento a Trepuzzi dal 27 al 29 gennaio 2023, all’Auditorium Zona Santi col festival di cultura per l’infanzia, giunto alla quinta edizione, organizzato dall’associazione BlaBlaBla, che punta a valorizzare sempre più quelle pratiche – educative e ludiche – che provano a scuotere il mondo dell’infanzia, facendo filtrare ciò che si muove a lato, dall’editoria, al teatro ai laboratori ludico-didattici, dalle nuove pedagogie partecipative a un ripensamento della genitorialità orientata verso la trasformazione della società in chiave sempre più fluida.

Per sensibilizzare contro discriminazioni e stereotipi di genere, andranno in scena tanti eventi di carattere culturale e laboratoriale, tutti a ingresso gratuito, tra cui spiccano Cristina Prenestina “La Drag Queen che legge le favole ai bambini”; le letture arcobaleno di Fermenti Lattici; “Cartoline” di Cecilia Maffei e Tobia Lamare in collaborazione con Orecchio Acerbo edizioni, lo spettacolo di teatro-ragazzi Spaidermen di e con Giacomo Dimase per sensibilizzare al tema dell’identità di genere, lo spettacolo Corri Dafne! Di Factory Compagnia Transadriatica e i laboratori tematici per bambine e bambini a cura di Blablabla. Per ultimo, ma non per importanza, il concerto di H.E.R, la talentuosa musicista con un intenso curriculum di successi.

Cuore del festival il momento di dibattito rivolto a genitori, educatori, insegnanti e alla comunità educante tutta, che ha dato il titolo a questa edizione: “ancora, sempre, brillare”. Un’occasione di incontro e scambio di esperienze sui diritti al di là del genere, con la partecipazione di Transparent Ets; Alessandro Taurino, Gaia Barletta, Agedo Lecce e tanti altri. Un dibattito con un approccio critico che caratterizzerà tutto questo festival, attento a riconoscere e mettere in discussione i rapporti di potere tra i generi, le disuguaglianze tra maschile e femminile, gli stereotipi e i modelli di comportamento imposti come neutri sin dall’infanzia.

“Abbiamo molto a cuore il festival, cresciuto nel corso degli anni, perché è un’iniziativa che va a toccare tutte le tematiche attuali sui temi della parità di genere - ha detto la vicesindaca Lucia Caretto - a partire da quello degli stereotipi e altri argomenti correlati, compreso il tema dell’identità che attraversa molti eventi della rassegna. Crediamo fortemente nell’educazione alla cultura dei diritti: è un processo necessario che, se mantenuto costantemente e promosso nelle sue articolazioni più duramente colpite dalla società attuale, consente di sviluppare, soprattutto nelle nuove generazioni, i valori dell’uguaglianza e della convivenza democratica, il rispetto di sé e degli altri”.

“Questa edizione del festival mostra un cambio di passo notevole rispetto alla prima edizione - ha detto il sindaco Giuseppe Taurino - e questo è il segno che in città c’è la voglia di confrontarsi, di mettersi alla prova e di lavorare sul tema dei diritti intesi a tutto tondo. Diritti che stanno vivendo, a livello di dibattito, un periodo non semplice, in cui si assiste a tendenze che puntano a comprimerli anziché ad ampliarli”.

Un segnale importante, perché uno dei principali obiettivi della manifestazione, dicono gli organizzatori è “creare una rete di soggetti e realtà che cooperino a lungo termine su queste tematiche, un cantiere aperto e permanente di ricerca comune, analisi e sperimentazioni che produca metodi, pratiche e saperi innovativi e possa condividerli durante e oltre l’evento annuale del festival”.

Il primo passo è stato fatto certamente con il piede giusto. Ora non resta che godersi questa autentica fucina della cultura dell’infanzia, perché parlare d’infanzia vuol dire parlare di futuro.

Il programma

Venerdì 27 gennaio.

Ore 16:30 “We are family” - piccola mostra – laboratorio a cura di Fermenti Lattici (4-6 anni); ore 17:30 “Mail Art” - opere d’arte formato cartolina a cura di Valeria Puzzovio (7-10 anni); ore 19 “Come una lucciola” - letture e visioni di Apollo Lands Kids. Presentazione dell’albo illustrato di Vito Greco e Valeria Puzzovio e proiezione del cortometraggio con la regia di Cristel Caccetta (0-99 anni); ore 20 “Spaidermen” - spettacolo teatrale di e con Giacomo Dimase (per tutti dai 12 anni).

Sabato 28 gennaio.

Ore 16.30 “Viaggi immaginari” - Saluti da Ognidove a cura di Fermenti Lattici (4-6 anni); ore 17:30: “Ma come parli?” - Le parole che fanno crescere a cura di Mauro Scarpa (7-10 anni); ore 18:30 “Cartoline” - I libri che viaggiano di e con Cecilia Maffei e Tobia Lamare | Orecchio Acerbo editore (0-99 anni); ore 19:30 Cultura delle differenze e sessualità di Alessandro Taurino | Edizioni La Meridiana. Presentazione e dialogo con l’autore. Modera Gaia Barletta; ore 20, “Ancora sempre brillare” - Talk | Storie di genere a confronto; ore 20:30 “Time break” - Aperitivo e dj set; ore 22 H.E.R. in concerto.

Domenica 29 gennaio.

Ore 16 “Lettura al contrario – Futura, la Puglia per la Parità. Mille modi di raccontare a cura di Blablabla (4-10 anni); ore 16:30 “Officine future - Futura, la Puglia per la Parita?” Laboratorio di ogni genere a cura di Blablabla (4-10 anni); ore 17:30 Cristina Prenestina - La Drag queen che legge le favole ai bambini (0-99 anni); ore 18:30 “Corri Dafne!”, spettacolo teatrale di Ilaria Carlucci e Alberto Cacopardi, Factory Compagnia Transadriatica (dai 6 anni).

Collaterali. Maison Ikkoku - Heart and Soul a cura di Michela Marrazzi. Ingresso gratuito. Attività a capienza limitata. Info e prenotazioni: 320 | 7087223 info@associazioneblablabla.it

Ancora sempre brillare è un progetto di BlaBlaBla in collaborazione con Factory Compagnia Transadriatica, Fermenti Lattici, Maison Ikkoku, Agedo Lecce, Transparent. Sostenuto da Comune di Trepuzzi, Futura - la Puglia per la parità, Consiglio Regionale della Puglia, Regione Puglia, Teatri del Nord Salento, SEA, Cantele.