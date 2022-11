Suoni, sapori e profumi nel centro storico per “Galatone d’autunno”

LECCE – Mercatini, visite guidate, degustazioni, musica e folklore nella due giorni di eventi in programma nel centro storico di uno dei paesi più caratteristici del Salento: è stata presentata nella sala conferenza di Palazzo Adorno, a Lecce, “Galatone d’autunno – gusto, arti e mestieri”, la manifestazione in programma venerdì 18 e sabato 19 novembre, a partire dalle 20, che da via San Sebastiano a Largo Chiesa, animerà i luoghi e accoglierà visitatori.

L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco cittadina, è patrocinato dalla Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia e gode della partnership col Gal Terra d’Arneo e della collaborazione della Pro loco Unpli Savelli e del Gal Kroton.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il capo di gabinetto della Provincia, Andrea Romano, il sindaco di Galatone Flavio Filoni, l’assessore comunale al turismo, Valentino Moretto, e Francesca Ramundo per la Pro Loco Galatone.

Romano ha evidenziato come “l’evento di Galatone rappresenti una opportunità unica di promozione del territorio che, da un lato, mira a destagionalizzare l’offerta turistica, e, dall’altro, intende valorizzare i saperi e i sapori della nostra terra. ‘Galatone d’autunno’ è una azione di marketing territoriale che guarda al di là della propria regione, con le peculiarità della terra calabrese. Galatone, insomma, si prepara a indossare l’abito della festa con questa suggestiva iniziativa, che darà la possibilità ai tanti fruitori, turisti e non, di godere anche delle bellezze artistiche di questo lembo di terra salentina”.

La Via del food sarà un vero e proprio scambio interculturale tra la Puglia e la Calabria con la preparazione e la degustazione di specialità enogastronomiche salentine e silane e con la vendita di prodotti agroalimentari dei produttori locali.

Il sindaco Filoni ha sottolineato come ‘Galatone d’autunno’, giunto alla sua seconda edizione, sia una bellissima occasione di incontro e di ritrovo per cittadini ed artigiani locali, per godere dei profumi dell’autunno: “Un sentito ringraziamento – ha dichiarato - intendo rivolgerlo alle attività produttive e ristorative del paese, ed alla Pro Loco che, con l’instancabile lavoro dei volontari, diviene motore di sviluppo turistico della nostra comunità. Il patto di amicizia che andremo a sottoscrivere con Savelli, e con i rispettivi Gal, è il connubio perfetto tra due realtà che fanno della promozione territoriale uno dei capisaldi dell’azione amministrativa”.

Particolare attenzione quest’anno è riservata alla piazza del vino, con degustazioni accompagnate dagli esperti dell’associazione italiana sommelier Lecce, che patrocina l’evento, con la partecipazione di sei produttori vitivinicoli, tra i più importanti della Puglia: Rosa del Golfo, Tenute Gabellone, Cantina Fiorentino, Terre Carsiche 1939, Vespa, Cantele.

Tutto il percorso sarà arricchito da installazioni artistiche, mentre i vicoli e le corti ospiteranno musica popolare, danzatori ed artisti.