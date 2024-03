Diritti delle donne, le iniziative per l’8 marzo a Scorrano

SCORRANO - Venerdì 8 marzo, dalle 15, in Piazza Vittorio Emanuele a Scorrano, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, si svolgeranno flash mob “Facciamo tanto rumore” - Performance art - Kickoff meeting sulla corporeità.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Scorrano, della commissioni pari opportunità della Provincia di Lecce e Comune, ha l’obiettivo promuovere la consapevolezza nei giovani, in un contesto pubblico e frequentato dalla comunità, dell’importanza del rispetto delle differenze di genere, evidenziando le sfide e le disuguaglianze che le donne affrontano nella società, incoraggiandoli a partecipare attivamente al rispetto di tutte le differenze, a prendere posizione contro la discriminazione e violenza di genere, a operare come agenti di cambiamento nella propria comunità così sostenendo l'uguaglianza di opportunità e superando anacronistici stereotipi verso una società equa ed inclusiva.

Numerose le adesioni di associazioni formative e sociali (Agenzia formativa D. Anthea, Apicc, Astrea, Galattica Rete Giovani Puglia, Gioiosamente insieme, Meditatesi, Pegaso Nodo Giovani Scorrano) di associazioni culturali e dello spettacolo (Accademia della Minerva, Alba Blu, Comitato Festa Santa Domenica, Piccolo Teatro scorranese, Teatro e musica Scorrano), di associazioni di promozione (Pro Loco Scorrano, Promuovi Scorrano), di associazioni sportive e club (Asd circolo tennis Scorrano, Asd Dirtrace, Asd Footclub Scorrano, Asd New Vittoria Dance Scorrano, Asd tiro a volo Scorrano, Asd judo Butsukari Scorrano, Juventus official fan club Scorrano, Inter club Moratti 96 Scorrano, Msscorrano motor sport), di associazioni di volontariato e assistenza (Ames Protezione civile Scorrano, Azione cattolica italiana Scorrano, Angels Salento, Fratres Scorrano, Lilt Lecce delegazione cittadina).

L’iniziativa è coordinata dall’agenzia formativa D.Anthea nell’ambito delle attività sportive e socio-educative - rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio - del progetto «Un futuro da prendere a volo!» unico finanziato in provincia di Lecce dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con sport e salute, patrocinato dal Comune con capofila referente l’Asd tiro a volo e le ASd football club , Asd judo Butsukari, Asd New Vittoria dance, tutte operative a Scorrano.

