LECCE - Si terrà domani 9 novembre, dalle 15 alle 18.30, presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano a Lecce, il convegno “La parità di genere ai tempi del Pnrr: dalle modifiche al codice delle Pari Opportunità alla certificazione di parità di genere”, organizzato dal Comitato pari opportunità (Cpo) presso l’Ordine degli Avvocati di Lecce.

L’evento, che inaugura la stagione formativa del Cpo quadriennio 2023-2026, verterà sulle novità regolative introdotte dai vari interventi normativi in attuazione del Pnrr nel Codice delle Pari Opportunità, focalizzando l’approfondimento sullo strumento della certificazione della parità di genere, come strumento di empowerment femminile, di sviluppo economico e opportunità per i professionisti.

All’incontro nel primo panel, moderato da Maria Luisa Serrano, presidente del Cpo, interverranno: Laura Calafà, docente dell’Università di Verona; Madia D’Onghia, docente dell’Università di Foggia; Barbara Falcomer, direttrice generale ValoreD. Nel secondo panel, moderato da Maurilio Marangio, vice presidente del Cpo, prenderanno la parola: Annarita Marasco, vice presidente Coa Lecce; Monica McBritton, docente di Unisalento; Valentina Romano, direttora Dipartimento Welfare Regione Puglia; Antonio Lezzi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Lecce. Le conclusioni sono affidate alla Consigliera Nazionale di parità supplente, Serenella Molendini.