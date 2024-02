Marcello Montanari con “En attendant Marx” per Extra Convitto

LECCE - Venerdì 16 febbraio, alle 19, presso la Biblioteca Bernardini, nell’ambito delle iniziative di Extra Convitto 2024, la presentazione del libro di Marcello Montanari “En attendant Marx. Il marxismo in Italia dal 1945 al 1989”, Biblion Edizioni.

Intervengono il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la presidente del consiglio regionale della Puglia Loredana Capone; il direttore del Polo Biblio-museale di Lecce Luigi De Luca, lo storico Beppe Vacca e lo storico della filosofia Francesco Fistetti.

Oggi, per unificare le infinite figure sociali prodotte dalla informatizzazione dell’economia, occorre saper immaginare un nuovo modello di sviluppo. Occorre saper inventare un nuovo soggetto politico che sappia coniugare produttività e questione ecologica, questione sociale e socializzazione delle conoscenze.

Davvero le distanze tra il matematico che crea algoritmi e l’operaio che coltiva terre o costruisce case sono insormontabili? Per fare tutto ciò, le lezioni di Marx e di Gramsci risultano ancora fondamentali, perché sia Marx che Gramsci ci insegnano che occorre pensare il «lavoro come insieme», unendo umili e sapienti, lavoro manuale, competenze tecniche e «sistema dei saperi». E, se questo è vero (ed è vero!), non si può certo dire che con il 1989 il marxismo sia finito.

Marcello Montanari insegna Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari. Ha pubblicato numerosi saggi sul marxismo francese e sul pensiero politico italiano.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.