Marco Damilano nel Salento con “La mia piccola patria”

LECCE/SPONGANO - Sabato 20 e domenica 21 gennaio il giornalista Marco Damilano, editorialista del quotidiano “Domani", autore e conduttore della striscia di informazione "Il cavallo e la torre" su Rai Tre, sarà in Puglia per presentare il suo ultimo libro "La mia piccola patria. Storia corale di un paese che esiste" (Rizzoli). Il minitour - promosso da Diffondiamo idee di valore e Conversazioni sul futuro - partirà sabato 20 gennaio: alle 17, in collaborazione con Coolclub e Libreria Liberrima, l'autore sarà alle Officine Cantelmo di Lecce in dialogo con il sindaco Carlo Salvemini.

Alle 19:30 poi nel Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano sarà intervistato dalla giornalista Valentina Murrieri nell'appuntamento promosso dal Comune di Spongano, in collaborazione con Associazione NarrAzioni, Ultimi Fuochi teatro e Libreria Idrusa di Alessano.

La mia piccola patria è il racconto di ottant'anni di storia d'Italia, dal 1943 a oggi, dalla Resistenza alle nuove sfide. Gli eventi, i luoghi, i miti, i leader, gli inizi e gli addii che hanno costruito per la prima volta un'identità comune senza eserciti stranieri o dittature. Il Paese che esiste, ritratto nei passaggi cruciali della Repubblica, le conquiste collettive, le cadute, i passaggi oscuri, le tragedie, le rinascite. Il Paese dalle tante appartenenze e dei molti popoli che si sono incrociati, si sono scontrati, avranno la possibilità di ritrovarsi solo partendo dal riconoscimento e dall'apertura.

"La patria non è una fortezza da difendere, un castello da rendere inespugnabile, ma è un filo d'erba che trema, un seme che può essere raccolto altrove», scrive Damilano. «Solo accettando la condizione degli ex-patriati, solo se la patria, come l'abbiamo conosciuta, diventa una "Ex-Patria", potremo ritrovare il senso della nostra appartenenza. Solo perdendoci potremo ritrovarci, solo uscendo da noi stessi potremo ritornare a casa, per poi uscire ancora. Per compiere un altro passo di quel cammino cominciato ottant'anni fa, in una mattina di primavera".

Marco Damilano è nato a Roma nel 1968. Giornalista, saggista, conduttore televisivo, direttore de l’Espresso dal 2017 al 2022, già autore e ospite fisso di Gazebo (Rai3) e Propaganda Live (La7), attualmente collabora con “Domani” e conduce su Rai Tre la striscia quotidiana di informazione Il cavallo e la torre. Tra i suoi libri più recenti "Processo al nuovo" (2017), "Un atomo di verità. Il caso Moro e la fine della politica in Italia" (2018) e "Il Presidente" (2021). È autore dei podcast "Romanzo Quirinale" (2021) ed "Ex Voto" (2022) per Chora media.