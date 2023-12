“Vespri – frequenze e percorsi”: Music Platform a Scorrano

SCORRANO - Turismo lento, installazioni e musica contemporanea è la formula proposta da Music Platform per scoprire il centro storico di Scorrano sabato 30 dicembre con “Vespri - Frequenze e percorsi”, format itinerante che mette insieme paesaggi naturali, sperimentazioni artistiche, percorsi di conoscenza ed esperienze musicali uniche nel loro genere.

Grazie alla collaborazione e il supporto del Comune di Scorrano, Music Platform dà vita ad un percorso esclusivo nella storia di una delle città più antiche del Salento tra corti, chiese, palazzi, vicoli, misteriose iscrizioni ed installazioni luminose create dai più importanti maestri “paratori” provenienti da tutta la regione.

Il tour prevede tre turni (ore 17, 19 e 21) e parte con una degustazione di prodotti tipici offerta dall’azienda La Cupa presso il Museo delle Luminarie di Puglia. Dopo questo benvenuto, gli ospiti possono addentrarsi nella storia di un museo incentrato sulle architetture luminose e le maestranze che, attraverso i secoli, hanno reso nota Scorrano come “città delle luci” a livello internazionale. Ci si inoltra poi nel cuore del centro storico, risalente al XII secolo, attraversando gli intricati vicoli del borgo per poi proseguire verso la Chiesa Madre e la suggestiva “Casa dei Preti”, affrescata con dipinti realizzati nel XVI secolo. La Chiesa degli Agostiniani, ultima tappa del percorso, accoglie il live del pianista Toni Tarantino, autore di un’opera creata ad hoc per Vespri.

L’esperienza di “Vespri - Frequenze e Percorsi” è a numero limitato di posti (50 posti ogni turno). Consta di tre turni di visite guidate: ore 17 - 19 - 21. Ogni turno di visita ha la durata di 2 ore. Il punto di ritrovo è presso il Museo delle Luminarie ingresso in via Armando Diaz. Si consiglia di raggiungere il punto di ritrovo mezz’ora prima del turno prenotato. Prenotazione obbligatoria (per info: 327.0980683).

L'iniziativa è stata voluta fortemente dall'assessore alla Cultura, istruzione e formazione del Comune Annalisa Mariano nell’ottica di progetti tesi alla partecipazione culturale e alla promozione dei beni culturali: “Una vera promozione – afferma - deve partire dall'idea diffusa che la cultura è arte, musica, spettacolo, letteratura, storia, scienza, tecnologia e che non può essere fatta solo di eventi eccezionali ma anche di un legame indelebile con la propria storia abbinata ad uno sguardo lungimirante verso il futuro. Ecco perché ‘Vespri’ a Scorrano: per promuovere il territorio e le sue bellezze culturali grazie a un format diverso e innovativo, di livello ed emotivamente coinvolgente”.

Per informazioni www.musicplatform.it

music.platform2016@gmail.com

IG: musicplatform.it