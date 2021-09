“Parlamento sotterraneo”, il libro di Nanni si presenta al Circolo della Vela

GALLIPOLI – L’appuntamento con l’autore del 5 settembre promosso dal Circolo della Vela di Gallipoli è con Mario Nanni, cronista politico e parlamentare di lunga tradizione (tra l’altro ha ricoperto per molti anni il ruolo di responsabile di questo settore all’Ansa) che regala, in un libro prezioso e sagace, “Parlamento sotterraneo”, un caleidoscopio imperdibile.

Questo libro non è (solo) per addetti ai lavori, per i frequentatori del Parlamento, ma è rivolto e dedicato ai cittadini. Sia a quelli che continuano, nonostante tutto, a considerare il Parlamento il tempio della democrazia repubblicana, sia a coloro che lo ritengono un’anticaglia inattuale da soppiantare con la democrazia diretta.

Non mancano le scene divertenti, legate a personaggi del Parlamento e del giornalismo parlamentare, presentati con un sorriso e, qua e là, con un tocco di umorismo.

L’autore presenterà il libro a Gallipoli presso il Circolo della Vela (zona porticciolo San Giorgio) alle 19,30 di domenica 5 settembre.

Interviene con l’autore Franco Mosco, storico dell’arte ed esponente della Società di storia Patria per la Puglia.