“Pasticciotto day”: ritorna l’evento dedicato al dolce simbolo del Salento

LECCE – Torna a Lecce e nel Salento per il quinto anno il “Pasticciotto day”, l’evento dedicato al dolce rappresentativo di un intero territorio e ormai conosciuto e apprezzato nel mondo.

Il 5 giugno una giornata speciale che unirà una rete di pasticcerie aderenti all’iniziativa in Italia e oltre (Francia, Brasile, Spagna e Belgio), che in contemporanea, dall’apertura alle 18, offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi.

Anche questa quinta edizione, poi, si presenta con Expo Pasticciottoday, vero e proprio evento fieristico con laboratorio a cielo aperto e percorsi degustativi in piazza Mazzini a Lecce dalle ore 19 alle 23 (con i pezzi venduti al prezzo di 1,50 euro per un ricavato interamente devoluto alla fondazione Veronesi). Intanto è già partito il concorso fotografico “Pasticciotto Day photo contest” per fotografi professionisti e non (iscrizioni fino al 26 maggio, pubblicazione sui social e possibilità di votazione dal 27 maggio al 3 giugno e mostra delle venti migliori opere decretate dalla giuria e di quella più votata suo social il 4 e 5 giugno in Galleria Mazzini a Lecce).

L’iniziativa nasce da un’idea di Agrogepaciok – salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce.

“Visto il grande numero di partecipazioni all'evento – afferma Carmine Notaro dell’agenzia Eventi -, Pasticciotto Day è ormai una vera e propria fiera diffusa incentrata sulla promozione del territorio attraverso le peculiarità dolciarie di cui il re nel mondo è certamente questo golosissimo cuore di frolla e crema”.

INFO E ADESIONI PASTICCIOTTO DAY 2024

L'iniziativa Pasticciotto Day è rivolta a tutte le attività esistenti, sul territorio nazionale e non, che producono/vendono/offrono al consumatore finale il pasticciotto. È possibile aderire mandando la propria domanda entro e non oltre il 31 maggio all'indirizzo info@agenziaeventi.com utilizzando il modulo presente sul sito.

L’elenco delle attività aderenti che durante la giornata di mercoledì 5 giugno 2024 rispetteranno il prezzo di vendita del pasticciotto tradizionale a € 0,90 (fino alle ore 18:00) è consultabile sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2024-elenco-attivita-aderenti/ sui canali social Pasticciotto day, dove trovare anche tutti i dettagli dell’iniziativa.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.