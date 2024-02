“Tra scuola, ricerca e memoria” per ricordare Aldo de Bernart

PARABITA – La presentazione del volume “Tra scuola, ricerca e memoria. Aldo de Bernart dieci anni dopo (2013 – 2023)” è l’occasione per ricordare, nel decennale della scomparsa, lo studioso salentino. Appuntamento martedì 20 febbraio alle 17.30 presso il Teatro Carducci, a Parabita, su iniziativa della Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Lecce e dell’Associazione Italia Nostra - Sezione Sud Salento e con il patrocinio del Comune di Parabita.

Dopo i saluti di Mario Fiorella, presidente della Sezione Sud Salento di Italia Nostra, di Alessandro Laporta del Centro Studi Salentini e di Paolo Vincenti della Società di Storia Patria per la Puglia, interverranno Andrea Mantovano e Antonio Romano. Le conclusioni della serata sono affidate al Presidente della Sezione di Lecce della Società di Storia Patria Mario Spedicato mentre a introdurre e condurre l’incontro sarà Marcello Seclì della Sezione Sud Salento di Italia Nostra.

I contenuti del volume

Nel volume, edito per i tipi di Giorgiani, si ripercorrono tutte le iniziative che in questi dieci anni dalla scomparsa di Aldo de Bernart si sono tenute in suo onore, fra manifestazioni e articoli su svariate riviste salentine.

Il testo intende tracciare attraverso le tre tappe principali del percorso umano del maestro: Parabita dove è nato e vissuto da giovane, Ruffano dove ha svolto la sua attività e Gallipoli dove spesso ha soggiornato.

