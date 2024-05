Franco Arminio, tappa nel Salento per il poeta del paesaggio

RACALE/MAGLIE – Tappa nel Salento per l’autore Franco Arminio. Sabato 4 maggio a Racale una serata di poesia all’interno dell’orto di comunità con un reading letterario per celebrare le opere del poeta paesologo.

Franco Arminio, una figura poliedrica e ispiratrice, si prepara ad accendere la serata del 4 maggio a Racale con un evento unico e coinvolgente all’interno del giardino di Palazzo D’Ippolito. Scrittore, paesologo e poeta, Arminio ha dedicato la sua vita a celebrare i piccoli paesi e a contrastare lo spopolamento dell'Italia interna. Il suo impegno si traduce in oltre trenta libri, ognuno dei quali rappresenta un'ode alla bellezza della natura e alla solidarietà umana.

Canti della Gratitudine, l’ultimo libro pubblicato da parte di Franco Arminio, si inserisce nel solco dei suoi precedenti lavori, affrontando temi quali l'amore, la fratellanza e l'importanza del dialogo con la natura. Diviso in quattro sezioni, il libro offre un viaggio attraverso versi e prose che toccano le corde più profonde dell'animo umano, aprendo uno spazio di riflessione e contemplazione.

L'evento letterario in scena sabato 4 maggio, organizzato da Aps RacaleCam all’interno del progetto “L’orto di comunità – seminare la sostenibilità” in collaborazione con la libreria Alighieri di Casarano, promette di essere un'esperienza straordinaria, un incontro tra la potenza evocativa delle parole dell’autore e l'incanto della natura che circonda il giardino di Palazzo D'Ippolito a Racale. In un'atmosfera di serenità e bellezza, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nel magico connubio tra linguaggio poetico e la serenità dell’orto.

Un'occasione imperdibile per incontrare Franco Arminio, ascoltarlo leggere i suoi versi e condividere con lui e con gli altri partecipanti il piacere della contemplazione poetica per una serata indimenticabile sotto le stelle, tra versi che toccheranno le corde più profonde della vostra anima.

L’evento è gratuito tramite prenotazione fino ad esaurimento posti. www.racalecam.it/eventi

Ma questa sera, a Maglie, si tiene un incontro con Arminio dal titolo “Elogio della gentilezza”, a cura del Cif, della rivista “In Puglia tutto l’anno”, Fidapa e Lions. L’argomento non è casuale, ma si inserisce nei percorsi dei gruppi promotori dell’iniziativa. In particolare il Cif da sette anni realizza un concorso nelle scuole (da quella dell’Infanzia al biennio delle Superiori) che vede i ragazzi riflettere sul tema “Io scelgo il rispetto e la gentilezza”, realizzato nelle varie declinazioni. Interventi sulla rivista “In Puglia tutto l’anno”, articolate iniziative dei Lions e della Fidapa sono improntati al medesimo tema.

Franco Armino affronterà il tema della gentilezza attraverso i suoi percorsi poetici sempre più condivisi in incontri affollati in tutta Italia. Oltre a Maglie e Racale, un terzo appuntamento è previsto a Melpignano.

L’appuntamento di Maglie è per venerdì 3 maggio, alle 18,30, nella sala rossa “De Jaco” presso la chiesa dei SS Medici, nel parco della Rimembranza.