“Dritti ai cuori” per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo

GALATONE - Un pomeriggio di musica, danza, laboratori e partecipazione, a Galatone, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Il prossimo 2 aprile, a partire dalle 17, presso il monumento dei diritti dei bambini, si svolgerà una manifestazione dalle tante sfaccettature, in una giornata dal valore simbolico, che si inserisce nel progetto "Dritti ai cuori", finanziato dall'Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0, promosso dalla Regione Puglia e di cui è risultata vincitrice l'associazione di promozione sociale galatonese "Nuova Associazione Salvatore Gira".

L'evento coordinato dall'instancabile maestro Diego Gira, vedrà l'esibizione dei ragazzi del Polo 1 di Galatone, rispettivamente diretti dal Maestro Mauro Longo e dall'esperta Patrizia Conte, in un momento musicale, cui farà seguito un flashmob.

Inoltre, suoneranno i ragazzi del CSM di Galatone, guidati proprio dal Maestro Gira, che in questi giorni si stanno esercitando febbrilmente, per potersi esibire proprio in questo momento così significativo. I saluti istituzionali saranno a cura del sindaco, Flavio Filoni e degli assessori Valentino Moretto, Pina Antico e Roberto Bove, rispettivamente con delega all'Istruzione, alle pari Opportunità e al Welfare. Al loro fianco, Adele Polo, dirigente del Polo 1 di Galatone, Martina Gentile, ideatrice della proposta progettuale risultata beneficiaria del finanziamento regionale e Serena Piccione, presidente dell'aps "Salvotore Gira".

Con loro, anche tante altre realtà del Terzo Settore, che hanno voluto testimoniare il proprio impegno. In chiusura, laboratorio di aquiloni, a cura del gruppo scout ed esibizione dei tamburellisti del maestro Massimo Panarese. Il progetto promuove da tempo sul territorio l'inclusione sociale attraverso la musica, in linea con gli obbiettivi dell'aps "Salvatore Gira", che ormai da tempo ha fatto della musica un formidabile strumento di lotta alla marginalità sociale.

